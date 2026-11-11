La huelga deja al menos 75 detenidos y un millar de incidencias en toda España

Un momento del piquete/manifestación convocado a las 12.15 del 11N a su paso por la calle Colón - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general del 11 de noviembre (11N) por el acceso a la vivienda y la mejora salarial ha dejado un balance de al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en toda España. La jornada ha terminado con disturbios tras las manifestaciones de la tarde en Barcelona y Madrid, así como críticas de sindicatos y partidos de izquierda por las cargas policiales contra los piquetes.

Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado al menos 39 detenciones, según datos del Ministerio del Interior hasta las 20.00 horas: 15 en Madrid, once en Andalucía --cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada-- y siete en la Comunitat Valenciana --cinco en Valencia, uno en Castellón y otro en Alicante--.

También ha habido dos detenidos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña entre las 22.00 horas del martes y las 20.00 horas del 11N.

VEINTE DETENIDOS POR MOSSOS Y 16 POR LA ERTZAINTZA

Además, los Mossos d'Esquadra han informado de 18 detenidos tras finalizar la manifestación convocada por los sindicatos por la tarde en Barcelona, cuando grupos de personas han roto escaparates de tiendas del paseo de Gràcia, quemado contenedores y lanzado pirotecnia contra los agentes.

Previamente, la policía catalana arrestó a una persona la pasada madrugada por la quema de contenedores y a otra más por atentado contra agentes de la autoridad.

En el caso del País Vasco, la Ertzaintza ha detenido a 16 personas en diversos incidentes de orden público ocurridos en Agurain, Zamudio, Donostia/San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Portugalete y Bilbao con motivo de la jornada de huelga general.

Además, la Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a tres hombres en Errenteria y más de 200 personas han sido identificadas en varias actuaciones, según los datos de la policía vasca hasta las 21.00 horas. Siete agentes han resultado heridos por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas.

QUEJAS POR "VIOLENCIA POLICIAL"

La huelga convocada a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado momentos de tensión y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada.

Tanto Frente Amplio como Podemos han reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que había dado instrucciones de evitar "piquetes que utilicen la violencia". IU también ha censurado el "exceso de violencia" en las intervenciones policiales contra piquetes y sindicalistas.

Valencia y Madrid han sido otros de los puntos con mayor tensión entre policías y manifestantes. Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía, en el centro de la capital, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados.

La protesta en este punto de la capital se ha saldado con dos detenidos por atentado a agente de la autoridad por la mañana, así como otros cuatro por disturbios en la zona de Plaza de España tras la manifestación a última hora de la tarde.

ORDEN DE INTERIOR CONTRA PIQUETES VIOLENTOS

Otras detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

En concreto, Interior había ordenado que se garantizara la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.