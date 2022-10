Iceta dice que lo que le parecería extraño es que Reynders hubiera dicho a Aragonès que no cumpla una sentencia

El comisario de Justicia de la UE subrayó al presidente catalán la importancia de que dé cumplimiento al 25% de clases en castellano

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha señalado este viernes que, lo que le parecería extraño, es que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, le dijera al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no cumpla una sentencia.

Iceta ha hecho estas declaraciones después de que Reynders "subrayase" a Aragonés la "importancia" de que dé cumplimiento del 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"A veces hago la prueba de poner el no: el comisario le ha dicho que no cumpla una sentencia, me parecería raro, que no cumpla la ley, me parecería rarísimo", ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que todos los ciudadanos están sometidos a la ley porque es lo que les hace iguales y por tanto "todo el mundo debe atenerse a ello".

El ministro, que también es uno de los dirigentes destacados del PSC, ha apuntado que las leyes y las sentencias judiciales se han de cumplir aunque ha precisado que en este caso están pendientes de un recurso que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional y que "debe resolver". "A veces pienso que olvidamos las verdades del barquero", ha indicado.

En la misma línea ha trasladado que a veces hay leyes que son objeto de algún recurso y ha de ser el TC el que en última instancia sea "el que fije definitivamente la jurisprudencia". "Ese es el proceso en el que estamos y al que debemos sujetarnos", ha subrayado en declaraciones a los medios tras una visita una oficina de Correos para hacer seguimiento de las altas del Bono Cultural Joven que se están tramitando de manera presencial.

Después de reunirse este jueves con Aragonès en Bruselas, Reynders escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter junto a varias imágenes del encuentro entre ambos. "Discutimos sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la Unión Europea".

Aunque el exministro belga no precisa en su comunicado el detalle de esa conversación, fuentes europeas consultadas por Europa Press enmarcaron la referencia al cumplimiento de las sentencias a la dictada por el TSJC sobre el uso del castellano en las clases en Cataluña.