Iglesias afirma que los liderazgos de Rufián e Irene Montero sobre un proyecto común puede atraer a más partidos

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el encuentro bajo el título ‘Frenar a la extrema derecha’, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y la exministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, son los liderazgos más fuertes en la izquierda y que esa alianza es una "oportunidad de oro" para que otros partidos de izquierdas se muevan y piensen en incorporarse a este proyecto "ilusionante" para el 29N.

Así lo ha manifestado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, este lunes por la mañana antes de que se confirmara el acuerdo electoral entre ERC y Podemos, que supone que Rufián y Montero harán equipo durante la campaña.

De momento los Comuns han respondido a esa alianza acusando al dirigente de ERC de hacer todo lo posible por dividir a la izquierda y ha reafirmado que se presentará a las elecciones bajo el proyecto Frente Amplio.

REDEFINIR EL MAPA ELECTORAL

Mientras, Iglesias ha asegurado que este tándem de ambos dirigentes haciendo campaña abre una "posibilidad muy interesante y que puede redefinir el mapa electoral".

Así, piensa que esa alianza puede revitalizar al electorado progresista y también hacer que algunos partidos del antiguo espacio Unidas Podemos puedan encontrar un entendimiento con los 'morados' y participar en las primarias abiertas que ha planteado precisamente Montero para elegir candidatos.

Iglesias ha desgranado que en el seno de los partidos de Frente Amplio había rechazo a participar en esas primarias abiertas porque "entienden que las pierden" y cree que el movimiento de Más Madrid de situar al diputado madrileño Emilio Delgado como número uno de la lista por Madrid responde a que su perfil es más ganador en un proceso de votación entre las bases que la ministra Mónica García.

Por otra parte, ha defendido que el hecho de que haya una candidatura de izquierdas, surgida de esas primarias planteadas por Podemos, y que cuente con Rufián como "referente simbólico" y donde esté presente Irene Montero supondrá una "papeleta" ilusionante y puede atraer a más partidos progresistas. Es más, ha opinado que una candidatura así haría que la derecha y la ultraderecha dejaran de sentirse tan cómodos.

ERA "INSENSATO" PENSAR QUE RUFIÁN IBA A DEJAR ERC

A su vez, el también exvicepresidente del Gobierno ha confrontado que los llamamientos a Rufián diciéndole "oye, vete de tu partido y vente al mío para traerme muchos votos" no eran realistas ni supone comprender la importancia de los partidos, en clara referencia a las declaciones de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que le invitó a formar parte de Frente Amplio.

Es más, ha manifestado que "no es bonito" que se le pida abandonar a alguien la formación, en el caso de Rufián ERC, con la que ha obtenido éxito en el Congreso para que se vaya a otro partido. "Es una cosa que está mal", ha insistido Iglesias para apostillar que "era muy insensato pensar que Rufián podía abandonar" ERC.

Ahora, Iglesias ha pedido que los partidos dialoguen más allá de "personalidades y egos", siendo conscientes de se abre opciones de acuerdo cuando se definen de forma tan clara los liderazgos políticos en la izquierda para estas elecciones.