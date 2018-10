Iglesias avisa de que Europa "ya no es garantía de prosperidad": "Puede volver a caer en manos del fascismo"

Publicado 02/07/2018 15:11:11 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, ha lamentado este lunes que Europa "ya no es garantía de bienestar" ni de "prosperidad" y, en este sentido, ha alertado de que si los países europeos no asumen la necesidad de desarrollar "políticas sociales y migratorias dignas", el continente "puede volver a caer en manos del fascismo".

"O Europa asume una política de seguridad, entendiendo seguridad como derechos sociales o, si no, podría volver a caer en las manos del fascismo", ha asegurado Iglesias durante el curso 'Cambio Político y acción parlamentaria' que ha ofrecido en los Cursos de verano de El Escorial, que organiza la Universidad Complutense de Madrid.

Iglesias, que ha compartido conferencia con el líder de 'Francia Insumisa', Jean-Luc Mélenchon, ha dedicado gran parte de su discurso a alertar de los riesgos que afronta Europa desde "la crisis del neoliberalismo" de 2008, que ha llevado, a su juicio, al "hundimiento" de la socialdemocracia en la mayoría de los países europeos.

"LA SOCIALDEMOCRACIA SE HUNDE Y EMERGE LA EXTREMA DERECHA"

"La socialdemocracia se hunde, al tiempo que emerge la extrema derecha en buena parte de los sistemas políticos europeos que saltan por los aires", ha señalado, antes de poner de ejemplo al nuevo ministro del Interior de Italia, el líder del partido de ultraderecha La Liga Matteo Salvini.

Según Iglesias, ha sido precisamente "la crisis de la gobernanza neoliberal en Europa" la que "ha abierto las puertas al fascismo aunque, eso sí, ha celebrado en España puede estar "orgullosos" de que esa crisis tuvo como "traducción política" el surgimiento de Podemos, y no de una fuerza de extrema derecha.

En este contexto, el secretario general de Podemos ha identificado los tres "desafíos" que debe afrontar Europa para evitar el riesgo de caer de nuevo en manos del fascismo: el desafío de la soberanía, el de la democratización de las instituciones europeas, y el de garantizar el estado del bienestar.

En cuanto al primer desafío, Iglesias ha defendido, por un lado, que el proyecto europeo pasa porque cada Estado tenga soberanía para tomar sus propias decisiones y, por otro, en el plano geopolítico y militar, por que Estados Unidos no controle la política europea en este sentido.

SUPERAR LA ESTRUCTURA DE LA OTAN

"Se decía que Europa era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Nosotros hemos dicho que hay que superar la estructura de la OTAN. Un patriota no puede defender que haya bases militares de una fuerza política extranjera como Estados Unidos definiendo la política de seguridad de nuestro continente", ha reivindicado.

Asimismo, ha urgido a democratizar las instituciones europeas, para que el Parlamento Europeo, que es el órgano formado por los representantes elegidos por los ciudadanos europeos, no siga siendo una cámara colegislativa, sino que tenga capacidad y autonomía para marcar el rumbo de la política europea.

En tercer lugar, Iglesias ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de situar como prioridad el desarrollo de políticas sociales de cohesión, porque si no, "el proyecto europeo no va a ninguna parte". "El vector histórico de cohesión fue el Estado del Bienestar", ha recordado.

El líder 'morado' también ha destacado la necesidad de desarrollar una política migratoria "digna" que respete los derechos humanos. "Es mentira que la extrema derecha diga que no quiere inmigrantes. Los quiere en un sistema de apartheid", ha alertado Iglesias.

"Lo que quiere la extrema derecha es una situación de apartheid en la que haya seres humanos que no puedan negociar sus derechos laborales, que no puedan votar, que no tengan acceso a la sanidad y la educación. No es que no quieran que vengan, sino que no sean ciudadanos", ha denunciado.

Por todo ello, ha defendido que, o bien Europa asume que debe desarrollar "políticas sociales dignas y políticas migratorias dignas, y un apolítica de seguridad entendida como derechos sociales", o "podrá volver a caer en las manos del fascismo".