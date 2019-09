Iglesias pide a Sánchez que diga claramente si quiere ir a elecciones y le urge a negociar ya "sin reproches"

Actualizado 20/08/2019 22:39:33 CET

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a Pedro Sánchez que se siente a negociar lo antes posible y proseguir las conversaciones en el punto en el que las dejaron en julio para sacar adelante la investidura. Exige dejar de lado "reproches y arrogancias" para avanzar, y le conmina a decir claramente si quiere ir a nuevas elecciones, recordándole que su formación "no da investiduras gratis".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha reconocido su sorpresa ante la negativa del PSOE a negociar sobre las propuestas incluidas en el documento que Unidas Podemos ha enviado a los socialistas, y le ha advertido al presidente en funciones de que en caso de una repetición electoral, el responsable será él porque desde la formación morada se lo están "poniendo muy fácil".

Así, ha recordado que hasta han aceptado que el propio Iglesias, líder de Podemos, no esté en ese hipotético Gobierno progresista después de que Sánchez sostuviera que era el impedimento para un acuerdo de Ejecutivo conjunto. "Nadie se imaginaba que yo me iba a retirar", ha añadido, para apostillar que tras eso nadie creería que la culpa de ir a elecciones no es de Sánchez.

Así, insiste en que lo están "poniendo fácil" para que se dé un acuerdo y le recuerda al líder de los socialistas que el veto a su persona fue "grave" porque "jamás en la historia de España ninguna formación ha aceptado un veto".

"Pero hemos aceptado el veto, nadie ha cedido tanto como nosotros, y ahora no valen las excusas y hay que sentarse a negociar. La gente no entendería que Sánchez llevara a España a elecciones otra vez por querer acaparar todo el poder y no compartirlo respetando el veredicto de las urnas", ha incidido.

"LO IMPORTANTE ES QUE HAYA UN GOBIERNO"

En este sentido, ha instado al PSOE a respetar lo votado por los españoles, que es "un gobierno de coalición", porque, añade, si hubieran querido un Ejecutivo de partido único el PSOE habría obtenido una mayoría absoluta. Por eso, urgen a no esperar al último día para negociar y sentarse desde ya, y ha recordado que por parte de la formación morada ya han elegido a su equipo negociador.

"No puede ser que se dejen las cosas para el último minuto. Cuando no has aprobado el examen en julio, lo lógico no es irte de vacaciones en agosto, sino ponerte a trabajar. A nosotros nos ha llevado nuestro tiempo hacer este documento de 120 páginas", ha añadido.

En este punto, ha advertido a Sánchez de que en esa negociación no puede ser que el PSOE quiera "todas las responsabilidades y que no las comparta con nadie", y ha añadido que "es más sensato hacer lo mismo que han hecho los dirigentes socialistas" de la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias o Aragón, donde se han acordado coaliciones en las que están presentes los morados.

EL PROCÉS "ES UNA EXCUSA"

Por otro lado, ha recordado que el conflicto catalán no será un problema para esa posible coalición porque la posición de Podemos al respecto "nunca va a ser una línea roja" --en su programa electoral apostaban por la celebración de un referéndum-- .

"Lo hemos dejado claro en el documento, ellos han tenido mejor resultado que nosotros: En España y esta vez en Cataluña también. Por lo tanto nuestra posición no será una línea roja", ha resaltado, para luego matizar que ellos solo proponen que haya diálogo, por lo que supone que el PSOE está a favor de ello.

En cuanto a la desconfianza que Sánchez dijo que tenía sobre las posiciones de Iglesias, máxime tras la investidura fallida del 26 de julio, Iglesias ha apuntado que "la clave de las relaciones políticas no puede ser la confianza sino las garantías", por lo que exigen un gobierno integral de programa y de equipos.

"Con el PSOE aspiramos a que la confianza se construya no sobre buenas palabras sino sobre acuerdos y sobre la posibilidad de compartir responsabilidades", ha añadido, para luego resaltar que los casi cuatro millones de votantes de Unidas Podemos "tienen los mismos derechos que el resto a que sus votos se transformen en Gobierno".