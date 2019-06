Iglesias responde al PSOE que quiere un gobierno de coalición y pide que negocie "sin ruido" ni "filtraciones"

Actualizado 24/06/2019 11:14:05 CET

Asegura que preguntarán a las bases sobre pactar con el PSOE incluso si no cierran un acuerdo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este lunes al PSOE en que quiere entrar en el gobierno y le ha reclamado que se siente a hablar de programa y equipos y deje atrás presiones y "dinámicas de ruido".

"Nosotros estamos plenamente disponibles para que el presidente del Gobierno nos siente en una mesa con equipos y dejemos atrás esta dinámica de ruido, de presiones, de filtraciones", ha declarado Iglesias en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.

"Toca proteger las negociaciones, no compartimos el estilo de mandar mensajes a través de medios de comunicación. Hemos aprendido la lección de 2016", ha señalado el líder de Podemos. "No es sensato negociar así, como si fuera un partido de tenis", ha afeado al PSOE, al que ha contestado que no va a entrar en "dinámicas de provocación".

A su juicio, ello implica "hablar de programas y de equipos de trabajo y de gobierno". "Es lógico que ante esta propuesta haya sectores minoritarios que tengan nostalgia de la época del bipartidismo, pero estamos ante una oportunidad histórica", ha añadido.

En este sentido, el líder 'morado' ha insistido en que el gobierno sea de coalición porque, a su juicio, que Podemos participe en el Ejecutivo resulta una "garantía" de que se cumpla un acuerdo programático con los socialistas. "Tiene la obligación constitucional de negociar un gobierno", ha reiterado sobre el PSOE.

EJEMPLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, BALEARES O CANARIAS

"Espero que no sigan en esas y se sienten, respetando al aliado", ha señalado Iglesias, indicando que esa ha sido precisamente la clave para llegar a acuerdos en territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. "En España quieren que nos pongamos ya de acuerdo para compartir las responsabilidades en la proporción que nos ha dado la gente", ha subrayado.

Ha recordado que PSOE y Podemos no tienen la mayoría parlamentaria en estas regiones y sin embargo se han alcanzado acuerdos en los que los 'morados' entran en los gobiernos autonómicos. Por ello, entiende que estos pactos se tienen que reeditar en el ámbito nacional y recuerda que formaciones como ERC o PNV ya han dicho que favorecerían ese gobierno en las Cortes.

Iglesias ha recalcado que hablar de un escenario de repetición electoral es "equivocarse", y ha contestado al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que planteó esta opción, asegurando que "amenazar" con las urnas sería "tomarle el pelo a la ciudadanía".

CONSULTA A LOS INSCRITOS

Preguntado si se preguntará a los inscritos de Podemos sobre un pacto con el PSOE, Iglesias ha dicho que "por supuesto" se someterá votación, abriendo la puerta a que se consulte incluso si no se forja un acuerdo.

"Si no llegamos a un acuerdo con el PSOE, pero el PSOE hace una oferta concreta, incluso si lo hace a través de los medios, serán los inscritos los que determinen lo que nosotros hagamos", ha asegurado.

De esta forma, contempla trasladar la decisión a las bases del partido y ha señalado que el PSOE "ojalá" haga lo mismo. En este sentido, ha recordado que los estatutos socialistas fijan una consulta similar sobre pactos.

NO VETARÍA AL PSOE SI PROPONE A CARMENA O ERREJÓN

Sobre la posibilidad de que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el dirigente de Más Madrid Íñigo Errejón sean propuestos como independientes en un gobierno de coalición, Iglesias ha señalado que no está en contra esa opción, aunque entiende que serían candidatos del PSOE.

"Jamás vetaríamos a ninguna persona que propusiera el PSOE como ministro socialista, sean de su partido, hayan estado en otros o sean independientes", ha indicado. "Los que propongan el PSOE, lo han propuesto ellos y bien estará", ha subrayado Iglesias.