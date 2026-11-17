BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha replicado al candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, que lo que se debe conseguir y en lo que él trabaja es para que "el 29 de noviembre haya un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez".

Lo ha dicho este martes en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, tras proponer Rufián "un Govern de concentración en Cataluña, con ERC evidentemente liderando" si PP y Vox gobiernan en España después de las elecciones generales.

Illa ha respondido que cada uno puede decir lo que piensa, pero que él está concentrado en que, tras el 29N, Sánchez siga de presidente, y que para ello se ha de aprovechar la campaña electoral y apelar a la movilización: "Está al alcance de la mano y yo me concentro en esto".

"VALORES HUMANOS"

Preguntado por el plan de Austria, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Grecia de establecer en Ruanda un centro de deportación, ha considerado que es una propuesta equivocada: "En base a otras experiencias que ha habido, esto no da resultado".

Ha afirmado que debe garantizarse el orden y la protección de las fronteras, pero con arreglo a los valores humanos y a la legislación internacional, y que es "mucho más efectivo" desarrollar mecanismos de cooperación con los terceros países.