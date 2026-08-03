Imbroda carga contra el Gobierno de Sánchez por la crisis migratoria y habla de "fracaso total" de la gestión en Ceuta

Juan José Imbroda, presidente de Melilla - PP MELILLA

MELILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado este lunes de "fracaso total del Gobierno de España" la gestión de la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta y, en menor medida, en Melilla, al considerar que el Ejecutivo actuó con retraso pese a disponer de información previa sobre la posibilidad de avalanchas de migrantes procedentes de Marruecos.

En una rueda de prensa, Juan José Imbroda ha asegurado que el Gobierno central "tiene las suficientes ataduras complejas que le impiden tomar decisiones que hablen en clave del bien común y del sentido común" y ha afirmado que las advertencias de los servicios de inteligencia "no fueron atendidas". Según ha manifestado, "el CNI lo había anunciado y no se le hizo caso", al tiempo que ha señalado que días antes de los sucesos "ya se estaban produciendo entradas irregulares y existían avisos públicos sobre el riesgo de una llegada masiva de migrantes".

El dirigente melillense ha rechazado además que la situación en Ceuta pueda considerarse normalizada. "Es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada", ha afirmado, asegurando que "hay miles y miles" de migrantes todavía en la ciudad autónoma. Imbroda también ha puesto en duda que los acontecimientos respondan únicamente a un fenómeno migratorio. A su juicio, la dimensión de las avalanchas no puede entenderse sin la actuación o la permisividad de las autoridades marroquíes. "No me creo que esto sea un fenómeno migratorio cien por cien", ha declarado. En este sentido, ha sostenido que "70.000 u 80.000 personas no se mueven a su aire sin que nadie esté enterado y nadie ponga remedio", apuntando que Marruecos dispone de un sistema político y policial distinto al europeo que, en su opinión, "permite un mayor control de este tipo de movimientos".

El presidente melillense ha reconocido que existen factores económicos que impulsan la migración, como la diferencia de renta entre España y Marruecos, pero ha defendido que esa situación constituye "un caldo de cultivo" que puede ser utilizado para dirigir esos movimientos de población. Asimismo, ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras los sucesos en Ceuta, al recordar que calificó los hechos como una "afrenta contra la soberanía española", pero, según Imbroda, sin señalar quién era el responsable.

Durante su comparecencia, también ha reprochado la política del Ejecutivo hacia Marruecos, al considerar que España ha realizado "tantas concesiones a cambio de nada" pese a ser, ha recordado, "el principal proveedor comercial del país vecino y uno de sus principales apoyos en el ámbito europeo".

Finalmente, Imbroda ha vinculado la crisis migratoria con las decenas de fallecidos registradas durante los intentos de cruce hacia Ceuta y ha considerado que tanto las autoridades marroquíes como el Gobierno español "deben asumir responsabilidades". En este sentido, ha afirmado que Marruecos debe explicar cómo permitió que "casi cien jóvenes" murieran durante los intentos de entrada, mientras que ha atribuido al Ejecutivo español una responsabilidad "por dejadez" y por no haber actuado para evitar una situación que, a su juicio, había sido advertida con antelación.