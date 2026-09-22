Una inmigrante detenida tras apuñalar a otra en un campamento de acogida en Ceuta durante la madrugada

Espacio habilitado para la acogida de migrantes en Loma Colmenar, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer inmigrante en situación irregular como presunta autora de una agresión con arma blanca ocurrida este lunes en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde otra mujer resultó herida y tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, los hechos se produjeron durante la tarde en la zona de acogida provisional situada junto a la carretera del Jaral, donde se encuentran instaladas varias tiendas de campaña destinadas a albergar temporalmente a mujeres y menores migrantes mientras esperan su derivación a otros recursos asistenciales.

La agresión se produjo tras una discusión entre varias personas. Durante el altercado, una mujer atacó presuntamente a otra con un arma blanca, causándole una herida en un brazo que requirió puntos de sutura.

Los agentes desplazados hasta el lugar solicitaron la intervención de los servicios sanitarios para atender a la víctima y pusieron en marcha un dispositivo para localizar a la presunta autora de la agresión.

LA SOSPECHOSA SE FUE AL MONTE PRÓXIMO

Tras los hechos, la sospechosa abandonó el asentamiento y se dirigió hacia las zonas de monte próximas con la intención de evitar ser localizada. Sin embargo, la actuación policial permitió encontrarla poco después y proceder a su detención.

La arrestada permanece a disposición policial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido.

ALTERCADOS EN LOMA COLMENAR

La noche también estuvo marcada por nuevos incidentes en otro de los recursos habilitados para atender a los migrantes llegados a la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

Fuentes policiales han informado de que agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en el dispositivo provisional instalado en Loma Colmenar después de que se produjeran altercados entre varios inmigrantes.

La presencia policial permitió controlar la situación sin que se registraran incidentes de gravedad. Según las mismas fuentes, los ánimos se encontraban especialmente "caldeados" y numerosos residentes mostraban una "actitud alterada", lo que obligó a reforzar la vigilancia en la zona hasta recuperar la normalidad.

Estos episodios se suman a las numerosas intervenciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen realizando en las últimas semanas en distintos recursos de acogida y asentamientos improvisados de la ciudad, donde se han registrado peleas, agresiones, robos y otros incidentes relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana.