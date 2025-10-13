La inquietud por la vivienda y la calidad del empleo marcan récord en el CIS y cae la vinculada a la inmigración

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación por la vivienda, desde Atocha, a 5 de abril de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vivienda continúa siendo el primer problema nacional y marca un nuevo récord de menciones en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, que también refleja un récord de la inquietud por la mala calidad del empleo, que figura como tercer problema del país. En medio, la inmigración, aunque con menos menciones que en septiembre.

En concreto, las alusiones a las vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del barómetro anterior; la inmigración se mantiene como segunda inquietud, aunque pasa del 27,3 al 20,5%, y la tercera posición es para la calidad del empleo, que se anota un 18,3%, pulverizando el récord que se había anotado en el sondeo anterior.

En el primer barómetro tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, también se refleja una subida de las menciones a la corrupción el fraude --en concreto del 10,9, al 12,5--, aunque cae en la lista pues pasa del noveno al décimoprimer puesto.

