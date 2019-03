La inteligencia belga no siguió lo suficiente el supuesto espionaje a Puigdemont

Publicado 13/03/2019 18:49:52 CET

BRUSELAS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de inteligencia de Bélgica no hicieron un seguimiento adecuado del supuesto espionaje de las autoridades españolas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según un informe elaborado por el denominado 'Comité R', el organismo belga que se encarga de controlar a la Seguridad del Estado del país.

Según una información adelantada por el periódico flamenco 'De Standaard', este documento refleja que la Seguridad del Estado de Bélgica, que depende del Ministerio belga de Justicia, "no hizo un seguimiento suficiente" del caso. En concreto, sobre los dispositivos de localización que los agentes españoles habrían colocado en el vehículo del líder catalán y que permitieron su detención en Alemania.

El informe del 'Comité R' fue presentado este martes a puerta cerrada en el Parlamento federal belga y la investigación tiene su origen en una solicitud presentada por el diputado de la formación nacionalista flamenca N-VA Peter Busrogge.

Según dicho informe, el espionaje belga no hizo un seguimiento del caso porque consideró que no era competencia suya vigilar las actividades de servicios de inteligencia extranjeros en su territorio cuando no se trata de actividades dirigidas contra Bélgica.

Además, el 'Comité R' destaca que la Seguridad del Estado congeló los contactos son las autoridades español con respecto a la supuesta colocación de balizas en el vehículo de Puigdemont, algo que el periódico califica como "bastante excepcional". Los servicios de seguridad belgas, además, no informaron sobre esta decisión al ministro de Justicia, Koen Geens.

La pesquisas del 'Comité R', sin embargo, es independiente a la investigación sobre este mismo asunto que inició en abril de 2018 la Fiscalía del Brabante valón, región a la que pertenece el municipio de Waterloo.