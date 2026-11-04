Interior activa la Red de Seguridad del 29N para "anticipar riesgos" como ataques a webs o campañas de desinformación

El Ministerio del Interior ha activado la Red de Coordinación para la Seguridad de las elecciones del 29 de noviembre para "anticipar riesgos y compartir alertas" que permitan responder ante cualquier incidencia - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha activado este miércoles la Red de Coordinación para la Seguridad de las elecciones del 29 de noviembre para "anticipar riesgos y compartir alertas" que permitan responder ante cualquier incidencia como ataques a páginas web institucionales o campañas de desinformación y que la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto "con plena libertad, seguridad y confianza".

La Red de Coordinación para la Seguridad en procesos electorales competencia de la Administración General del Estado se creó en 2019 a raíz de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reforzar la seguridad y la integridad de las elecciones.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, la coordinación entre los organismos representados en la Red permite responder con rapidez ante incidentes en páginas institucionales, campañas de desinformación y amenazas dirigidas contra los sistemas electorales.

"La fortaleza de esta red reside en conectar capacidades, compartir alertas y acordar respuestas antes de que una incidencia pueda afectar al normal desarrollo del proceso electoral, ya que ningún organismo puede afrontar por separado riesgos cada vez más interdependientes", ha destacado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras presidir la reunión.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El protocolo de actuación de la Red se articula en torno a cuatro ejes relacionados entre sí para preservar la transparencia y objetividad del proceso electoral; proteger los datos personales frente a accesos no autorizados; la seguridad física y ciberseguridad de infraestructuras y sistemas de información y difusión provisional de datos; y para detectar y afrontar narrativas de desinformación "que puedan erosionar la confianza ciudadana o dificultar el ejercicio de un voto libre e informado".

En la reunión que este miércoles ha activado la Red de Seguridad del 29N han participado los máximos responsables de todos los centros directivos adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Subsecretaría del Ministerio del Interior con competencias en la materia.

También han asistido miembros del Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno; del Ministerio de Defensa (Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional y Mando Conjunto del Ciberespacio), y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Agencia Estatal de Administración Digital e Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Otros organismos e instituciones miembros de la Red son la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos y la Sociedad estatal Correos y Telégrafos.