Interior deberá entregar a Transparencia un listado de jueces condecorados por Policía y Guardia Civil

Acusa al departamento de Grande-Marlaska de dificultar "considerablemente" la labor de esta autoridad independiente

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a remitir a la persona que se lo pidió un listado completo de los jueces que han recibido medallas o condecoraciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explicita que el departamento de Fernando Grande-Marlaska debe detallar en ese listado no sólo el nombre sino también la fecha en la que recibió la condecoración, el motivo por el que se le otorgó, el organismo concreto que dio la medalla, y el cargo y juzgado concreto del juez así como la provincia donde ejerce.

Fue en noviembre de 2021 cuando un ciudadano solicitó esta documentación a Interior, que respondió apuntando que necesitaba tiempo para recopilar los datos. Dado que en febrero de 2022 aun no había obtenido respuesta, presentó una reclamación ante Transparencia, que ahora ha sido estimada.

PIDIÓ MÁS TIEMPO, PERO NO MANDÓ NADA

Para empezar, el órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez considera que esa ampliación de plazo de respuesta que alegó Interior no ajustó al derecho porque "no fue suficientemente argumentada" ya que el ministerio no mencionó ni la causa ni la dificultad que había encontrado para contestar la peticionario.

Además, el Consejo de Transparencia recuerda que la ley reconoce "el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

En este contexto, recalca que el organismo que posee la información solicitada sólo puede rehusar facilitarla si justifica "de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal", lo que Interior no ha hecho en ningún momento en este caso.

NI SIQUIERA PRESENTÓ ALEGACIONES

Además, Transparencia afea al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que no contestara tampoco a la petición de alegaciones en el marco de la tramitación de la queja del solicitante.

"Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información", asevera.

Por todo ello, el Consejo insta a Interior a remitir al solicitante una relación completa de los jueces que han recibido medallas o condecoraciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, especificando la fecha de la condecoración y el motivo por el que se les dio.

Contra esta resolución de Transparencia el Ministerio puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.