Interior defiende su gestión frente al terrorismo yihadista: ocho menores detenidos y control "exhaustivo" en frontera

Archivo - Operación de la Policía Nacional por delitos relacionados con el terrorismo yihadista - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado ocho detenciones de menores por su presunta relación con el terrorismo yihadista en lo que va de 2025, según ha informado el Gobierno, que también ha defendido la "monitorización exhaustiva" que se realiza en las fronteras para detectar posibles filtraciones en redes de migración irregular de terroristas desplazados desde zona de conflicto.

"Uno de los principales elementos que monitorizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma exhaustiva, es la eventual llegada de inmigrantes que reúnan las características correspondientes a los denominados combatientes terroristas extranjeros (FTF-acrónimo inglés de Foreign Terrorist Fighters)", ha señalado el Ejecutivo en una respuesta al PP.

En su respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno ha sostenido que este "seguimiento se orienta principalmente a los inmigrantes procedentes de zonas de conflicto", relacionándolo con la actividad de inteligencia en el ámbito de extranjería en coordinación con la Agencia para la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).

ADVERTENCIA DE FRONTEX

El PP había preguntado sobre la advertencia de Frontex ante la posible infiltración de individuos pertenecientes a grupos criminales en los cayucos procedentes de Argelia, en concreto a través de los puertos y costas de Baleares y del sur de la Península.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen un despliegue en los puntos de llegada habituales de embarcaciones a lo largo de la costa española, y por otro lado, se mantienen relaciones bilaterales con los principales países emisores de migración", ha contestado el Gobierno.

En este sentido, se ha remitido al Plan Operativo de la Operación Índalo, desarrollado conjuntamente entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de la Agencia Frontex, destacando la movilización de recursos de las Jefaturas Superiores de Policía y las Comandancias de la Guardia Civil afectadas, así como del apoyo de las unidades centrales especializadas en extranjería y en fronteras.

VOX PREGUNTÓ POR NACIONALIDADES Y EDADES

También ha mencionado la evaluación de medios solicitados a Frontex cada año, por lo que ha abogado por esperar a que finalice la 'Operación Canary Islands' 2025 que se está desarrollando actualmente.

Con respecto a los ocho menores detenidos por su presunta relación con el terrorismo yihadista, el Gobierno se ha limitado a ofrecer la cifra junto al número de expediente del Juzgado Central de Menores y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Vox había pedido información sobre la nacionalidad y edad de los menores, así como otras cuestiones sobre "cuántos de ellos tienen un padre o madre de origen extranjero" o si accedieron a España de manera ilegal.