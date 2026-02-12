Interior destaca que la ley contra multirreincidencia incluya penas de cárcel para el 'petaqueo' de las narcolanchas

Archivo - Una de las intervenciones de la Guardia Civil contra el 'petaqueo' en la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha valorado positivamente la aprobación de la ley contra la multirreincidencia impulsada por Junts, contando con el respaldo de PSOE, PP y Vox en el Congreso de los Diputados, por incluir penas de cárcel para combatir el suministro de combustible de las 'narcolanchas', conocido popularmente como 'petaqueo'.

La Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia incluye el delito de adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.

Fuentes del Ministerio del Interior han destacado que dicha ley incluya penas de prisión de tres a cinco años para combatir el 'petaqueo', una medida que entienden que complementa la adoptada en el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido.

"El objetivo prioritario de la reforma es combatir el suministro de combustible en el mar a las 'narcolanchas', el conocido como 'petaqueo', para anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga", han indicado desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Interior ha recordado que solo entre enero y octubre de 2025, en las seis provincias afectadas por el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar --Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla-- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aprehendieron 683.000 litros de gasolina.

También han destacado que el vertido de combustible en zonas protegidas o la práctica habitual de arrojar las garrafas al mar tras el repostaje generan un impacto ambiental directo sobre esos espacios.

Desde el Ministerio han valorado, además, la aprobación de la ley desde un plano del ámbito de la seguridad y la salud públicas, ya que recuerdan que el almacenamiento irregular de grandes cantidades de combustible en naves, garajes, trasteros e incluso viviendas, así como su transporte por carretera, incrementan la probabilidad de incidentes graves.

La reforma penal contra la multirreincidencia impulsada por el partido de Carles Puigdemont endurece las penas por robos de móviles o estafas en el ámbito digital, entre otros delitos. La norma ha salido adelante con el respaldo de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, aunque ha evidenciado la fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo.

De esta forma, Sumar ha rechazado enérgicamente el texto, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís. Por su parte, ERC se ha abstenido a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.