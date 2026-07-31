Interior estima en 25.000 los inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta este mediodía

Inteiror cifra en unos 25.000 los inmigrantes que han retornado desde Ceuta a Marruecos al medios días de hoy. 31 de julio de 2026. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior cifra en 25.000 los inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta a lo largo de la mañana y hasta el mediodía, después de la crisis migratoria que se ha producido con las llegadas masivas que se produjeron ayer.

La estimación que ha hecho el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska de las llegadas que se produjeron ayer desde la madrugada es de unas 50.000 aproximadamente. No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha señalado que la cifra está en el entorno de los 60.000.

De éstos, unos 25.000 han ido retornando a lo largo de la mañana y el flujo de retorno ha ido aumentando a medida que pasaban las horas, ya que el Ministerio del Interior estimaba la vuelta de 13.000 a las 12:30 horas y cerca de las 14:00 horas ya lo cifra en casi la mitad de los migrantes llegados a Ceuta.

En este sentido, han explicado que se está produciendo un retorno de 150 personas por minuto desde la ciudad autónoma a Marruecos.