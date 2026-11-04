Interior fija al menos un 80% de personal de seguridad privada en infraestructuras críticas durante la huelga

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, en Navalmoral de la Mata, Cáceres - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha fijado que al menos el 80% del personal de seguridad privada adscrito a los servicios esenciales trabaje durante la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre para blindar las infraestructuras críticas, entre las que destacan centrales nucleares, refinerías, petroquímicas y depósitos de combustible.

Los servicios mínimos también afectan a fábricas y almacenes de armas o explosivos, así como al suministro y distribución de agua, gas y electricidad, y se eleva al 90% del personal en servicios de seguridad en transportes públicos como puertos, aeropuertos o ferrocarriles y en los centros de telecomunicaciones.

Interior cita los considerados "sectores estratégicos" y la normativa vigente al tratarse de infraestructuras "fuertemente interdependientes", según la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, con fecha de 30 de octubre, que ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ha consultado Europa Press.

"Un fallo de seguridad de cualquier índole (física o cibernética) en cualquiera de éstas puede desencadenar, por efectos en cascada, unos escenarios muy graves para el funcionamiento de las mismas y para la seguridad de los ciudadanos", expone.

El Ministerio del Interior ha establecido igualmente que "el nivel adecuado no debe ser inferior al 80%" en transporte y custodia de fondos de monedas y billetes, así como en centrales de alarma y los centros y sedes de medios de comunicación social.

En este sentido, establece que la cobertura sea del 85% en los servicios de protección de las personas que pudieran encontrarse en el interior de establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados y buques pesqueros o mercantes que naveguen bajo bandera española con armas de guerra.

Dado que la huelga está convocada para el día 11 de noviembre, en aquellas actividades sujetas a régimen de turnos los servicios mínimos deberán mantenerse desde el inicio del primer turno afectado, aunque este comience con anterioridad a las 00.00 horas de dicho día, y hasta la finalización del último turno afectado, aunque concluya con posterioridad a las 24.00 horas del mismo, según especifica Interior.

También apunta que los porcentajes establecidos comprenderán en todo caso, "como mínimo", un vigilante de seguridad y que en todos los supuestos se cuente con la "dotación mínima determinada en la normativa, autorización, plan de seguridad o de autoprotección que corresponda aplicar a en cada caso".