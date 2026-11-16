Interior pide a la Ertzaintza que adopte las medidas de protección para Jon Echeverría tras la agresión en Hernani

El candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, interviene durante un mitin del PP - Unanue - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha reclamado a la Ertzaintza que realice una "valoración urgente del riesgo" del candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y que "adopte las medidas de protección correspondientes", tras solicitar este partido protección policial por la agresión que sufrió el sábado antes de participar en un acto electoral en Hernani.

"He dado inmediato traslado a la Secretaría de Estado de Seguridad para su valoración", ha señalado el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, en contestación a la remitida a Interior por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En este sentido, Marlaska ha trasladado a Tellado la "plena disposición" del Ministerio del Interior para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en cuantas actuaciones resulten necesarias dentro de su ámbito competencial, "con el fin de garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales que asisten a todos los representantes políticos y ciudadanos".

En este contexto, Marlaska ha explicado que se ha mantenido una conversación telefónica entre el director de General de Coordinación y Estudios del Ministerio y el director de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Tras esta conversación, se ha remitido un escrito a dicho departamento requiriendo de la Ertzaintza que, atendiendo al marco competencial en materia policial, "realice una valoración urgente del riesgo del citado candidato del Partido Popular y que adopte las medidas de protección correspondientes".

El Partido Popular había solicitado formalmente al ministro adoptara las "medidas de protección policial necesarias" para garantizar la integridad física de su candidato al Congreso por Guipúzcoa.

El pasado 14 de noviembre, segundo día de campaña, un grupo de jóvenes radicales arrojó distintos objetos contra el joven candidato del PP y su equipo, incluyendo huevos, piedras y petardos. La agresión obligó a suspender el acto de campaña del PP ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro de Interior tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos en Hernani y le ha exigido una "evaluación urgente de la situación".

Según Tellado, es necesario "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos" y ello exige una "respuesta inmediata por parte del Ministerio puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política".