Archivo - Instalación de nuevas tiendas de campaña junto al Banco de Alimentos de Ceuta, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha acordado el restablecimiento del nivel 1 de protección marítima en el Puerto de Ceuta, desactivando así el nivel 2 y las medidas complementarias adoptadas en septiembre al detectar que, entonces, la instalación del campamento para atender a los migrantes que accedieron a la ciudad a finales de julio implicaba un "incremento de los riesgos" de una infraestructura crítica y sensible.

Según han confirmado fuentes de Interior a Europa Press, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha firmado este martes el oficio que deja sin efecto tanto la activación del nivel 2 como las medidas complementarias mencionadas.

La Secretaría de Estado de Seguridad confirma así el cese de las circunstancias excepcionales y la desaparición de las causas que justificaban la aplicación de medidas reforzadas y ordena la recuperación del nivel ordinario de protección previsto para el Puerto de Ceuta, tal y como han precisado las mismas fuentes.

"INCREMENTO DE RIESGOS" DEL CAMPAMENTO PARA MIGRANTES

En concreto, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska acordó el pasado mes de septiembre reforzar temporalmente las medidas de protección marítima del puerto ceutí.

Así constaba en un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad donde se detallaba que con fecha de 5 de septiembre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había autorizado el uso de 16.000 metros cuadrados para la instalación del campamento para migrantes, una medida temporal que fue paralizada por la Audiencia Nacional este jueves tras el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"La ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para la instalación de infraestructuras destinadas a la acogida de un elevado número de personas altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto, incrementando los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias que se desarrollan en el recinto", apuntaba dicho oficio de Interior.

Por este motivo, se acordaba "reforzar temporalmente" las medidas de protección marítima previstas en el Plan de Protección del Puerto de Ceuta mediante la activación del Nivel 2, según consta en el escrito de elevación del nivel de protección del Puerto de Ceuta -con fecha 8 de septiembre-, que se remitió al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, al presidente del Ente Público Puertos del Estado y al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

La decisión la adoptó en virtud del Real Decreto 617/2007 que atribuye al Ministerio del Interior la competencia para establecer los niveles de protección marítima a adoptar por los puertos y las instalaciones portuarias, así como para determinar las medidas complementarias que, en su caso, deban implantarse, cuando se activen los niveles de protección marítima 2 y 3.