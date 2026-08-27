Interior traslada desde Ceuta a 22 presos para que ingresen en la cárcel de Algeciras (Cádiz)

La Policía Nacional desplegada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha ordenado el traslado de 22 presos que se encuentran en Ceuta para derivarlos al centro penitenciario de Algeciras (Cádiz), según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento ministerial.

Se trata de reclusos que se encontraban privados de libertad por diferentes delitos en Ceuta, a donde algunos de ellos llegaron procedentes de Marruecos aprovechando la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Cabe recordar que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- la adopción de medidas urgentes para evitar una situación de saturación en la cárcel de Ceuta.

En concreto, CSIF había avisado del incremento de la población reclusa coincidiendo con la crisis migratoria de finales de julio y había fijado un "tope operativo" de 280 internos, reclamando que cualquier interno que supere esa cifra fuera trasladado de forma extraordinaria a centros penitenciarios de la Península.

El centro penitenciario elegido para el traslado es Algeciras, conocido como cárcel de Botafuegos, que cuenta con capacidad para albergar a más de mil presos repartidos entre una quincena de módulos.