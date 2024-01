El investigador del 'caso Villarejo' asegura que el excomisario de Barajas tenía "una financiación ajena a sus ingresos"

Señala irregularidades en la entrada en España de un miembro de Gepetrol y de la suegra de Menéndez



MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Fraga, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo por 'Tándem', ha asegurado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Carlos Salamanca que el ahora ex comisario jefe del aeropuerto de Barajas gozaba de una "fuente de financiación de efectivo ajena a sus ingresos declarados".

"A partir del análisis de cuentas, efectivamente, se ve con mucha claridad", ha sostenido Fraga a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en esta vista oral en la que Salamanca y el empresario Francisco Menéndez --el denunciante del 'caso Villarejo'-- se enfrentan a 10 años y 6 meses de prisión respectivamente por presuntos delitos de cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según Fraga, entre Menéndez y Salamanca existía "una relación de intereses recíprocos económicos". Y es que, ha relatado, aparte de llevarle hasta el comisario jubilado José Manuel Villarejo para la realización del 'proyecto King', Salamanca también le "daba un trato VIP" en el aeropuerto para la recepción y cruzar la frontera junto a los socios de Menéndez en Guinea Ecuatorial.

"Digamos que la contraprestación a esos regalos, esas dádivas y esas entregas que él sostenía era que le daba un trato VIP, digamos, a sus jefes guineanos", ha relatado Fraga, en la línea con lo explicado en la sesión de este lunes por el propio Menéndez.

Cabe destacar que Anticorrupción sostiene que Salamanca recogía al empresario y a sus socios ecuatoguineanos a su llegada a Madrid en la escalerilla del avión y les trasladaba en vehículos oficiales hasta la salida del aeropuerto, para sustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanas de España y por tanto de la Unión Europea.

En este contexto, Fraga ha señalado que sus investigaciones revelaron una serie de irregularidades en dos entradas en España: la de Pergentino Mba, miembro de la petrolera ecuatoguineana Gepetrol y vinculado al sobrino político del dictador Teodoro Obiang y la de Sara Blanca Donoso, la suegra del propio Menéndez.

"A mí lo que me llama la atención es que no había expediente administrativo. No había... Es decir, en la mayoría de visados en frontera sí había más o menos ordenado, más o menos... En muchos visados en frontera sí veíamos que se justificaba por razones médicas, por razones de compromisos internacionales esas expediciones, y en el caso de Pergentino pues no constaba nada", ha aseverado. Según el inspector, los casos en los que "no había expediente administrativo estaban vinculados" directamente a Menéndez.

FIESTAS FLAMENCAS

La sesión de este martes también ha servido para escuchar como testigo a Tito Losada, el guitarrista y creador de una compañía de flamenco a la que habrían recurrido Menéndez y Salamanca en cumpleaños y otros eventos familiares. Así lo ha relatado el propio artista, que ha asegurado que actuó en una serie de "fiestas particulares".

"Había veces que eran cumpleaños, la comunión de alguien* había aficionados e íbamos y tocábamos allí", ha explicado, refiriéndose a sus actuaciones en el restaurante Casa Piluca. "Carlos (Salamanca) nos daba a lo mejor 200, 300 euros y otro día nos lo daba Francisco (Menéndez)", ha indicado.

A preguntas de la Fiscalía, Losada ha dejado claro que su caché variaba en función del día. "Fuimos 7 u 8 veces. A veces nos daban 300, 400 otras nada por circunstancias. Íbamos, tocábamos un rato y nos íbamos. En esa época no estábamos trabajando ninguno de los flamencos, y si tocábamos a 100 euros bienvenidos eran para comer", ha sostenido.

El guitarrista ha señalado que si fueron a esos eventos es porque "se portaban bien" con ellos en "aquella época" en la que estaban "muy mal". "Pues como estamos siempre los flamencos, andamos mal de trabajo, de dinero y de todo", ha lamentado. Losada, además, ha revelado que Menéndez les financió la grabación de un disco.

"PARECE QUE ESTAMOS EN UN TABLAO"

Después de Losada ha llegado el turno de la cantaora del grupo del artista, que ha bromeado antes de comenzar su testifical. "Parece que estamos en un tablao flamenco, todos de negro. Esto impone", ha afirmado, ante las risas de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo.

La testigo ha certificado lo expuesto por Losada, dando detalles de cómo conocieron al entonces comisario Salamanca. Según ha explicado, el grupo se desplazó al aeropuerto de Barajas a instancias del exjugador del Atlético de Madrid Miguel San Román, que les recomendó hablar con Salamanca para tratar de renovar el pasaporte para poder viajar con el grupo a Japón, donde iban a actuar.

"Al tiempo nos llamó para hacer una fiesta privada en un restaurante, en el Piluca. Ahí íbamos a cantar Tito y yo. Hubo unas cuantas fiestas privadas. Nos pagaba Carlos 200, 300* eso es lo que nos pagaba. También actuamos en un cumpleaños del hijo de Salamanca, o de su mujer, en su casa. Sin ánimo de lucro", ha expuesto.

Las mencionadas actuaciones en Casa Piluca han sido corroboradas por el dueño del local, que ha afirmado a preguntas de Anticorrupción que Salamanca y Menéndez "acudían muy a menudo durante la semana" al establecimiento. "A lo mejor 4 o 5 días", ha asegurado, señalando que era habitual que ambos fuesen los que pagaban toda la cuenta para el resto de comensales.

Este martes también ha comparecido como testigo en la vista oral el hijo de Salamanca, que ha reconocido que recibió dos regalos por parte de Menéndez, con quien ya no guarda ningún tipo de relación. "Los 25.000 euros de mi boda y un reloj Hublot por mi cumpleaños", ha enumerado.