Irene Montero, abierta a trabajar con Sumar en Europa, dice que Podemos es "la única fuerza política que transforma"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, se ha mostrado abierta a trabajar con Sumar en el Parlamento Europeo, como hizo con ERC o Bildu en el Congreso la pasada legislatura, si bien ha reivindicado que la candidatura que representa es "la única fuerza política que transforma" y que es capaz de que "las cosas pasen".

Así lo ha expresado la dirigente de la formación morada al ser preguntada en una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, sobre si es posible la convivencia con Sumar, dado que si ambas fuerzas obtienen representación en el Parlamento Europeo se circunscribirán en el grupo de La Izquierda. Según Montero, "Podemos tiene una larguísima tradición de trabajar junto a otras fuerzas políticas".

"Los principales avances en derechos (de la pasada legislatura), las leyes feministas, la ley de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas son el resultado del trabajo conjunto de fuerzas como ERC, Bildu o Unidas Podemos, que trabajamos juntas para impulsar todos esos avances y que conseguimos que fuese ley, incluso con la oposición del PSOE", ha explicado.

Montero ha proseguido argumentando que "hay muchas formas de trabajar juntas" y que Podemos es consciente de que "hay que hacer ese trabajo juntas para poder avanzar en derechos". No obstante, ha recalcado que su fuerza política es la única capaz "de hacer que las cosas pasen, aunque otros digan que es imposible".

"Podemos es una fuerza política que no espera que otros hagan las cosas o no espera mirar por donde sopla el viento y en función de eso se posiciona para que nunca haya un coste político y, con el posicionamiento que tienen, Podemos es una fuerza política que no espera que otros hagan las cosas, que hace que las cosas pasen", ha zanjado.