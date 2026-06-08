Irene Montero acusa al Papa, el jefe de una "teocracia", de atacar el derecho al aborto con su discurso en el Congreso

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Papa León XIV, a quien tilda de "jefe de una teocracia", de atacar el derecho al aborto durante su discurso este lunes en el Congreso de los Diputados.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, ha lanzado que León XIV no debería haber tenido ese "altavoz" de intervenir en el Congreso para carga contra derechos "democráticamente conquistados" como la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo.

Montero ha insistido en que atacar el derecho al aborto es ir contra más de la mitad de la población mientras los representantes públicos presentes en el hemiciclo se escuchaban "sin inmutarse", o incluso aplaudiéndole "con entusiasmo". Precisamente Podemos ha optado por plantar al pontífice y sus cuatro diputados se han ausentado durante el discurso de León XIV.

También ha denunciado que el Papa sigue "sin reparar a las más de 400.000 víctimas de pederastia". Aparte, ha manifestado que le parece "genial" que defienda la paz y la acogida de personas migrantes, que a algunos les puede parecer "revolucionario o de izquierdas, pero que no se puede normalizar que profiera un discurso, con" todos los honores", para cuestionar derechos de las mujeres.

La exministra ha exclamado que la Iglesia durante el franquismo y los primeros años de la democracia provocó casos de 'bebés robados' y "torturaron a miles de mujeres" en el Patronato de Protección a la Mujer.

"Hoy siguen en silencio, sin reconocer sus crímenes y sin repararlos, sin siquiera permitir que las víctimas accedan a los archivos, a los documentos para encontrar a sus familiares o para saber la verdad de sus vidas", ha ahondado.

Finalmente, ha agregado que es bueno "reivindicar algunos valores cristianos donde hoy todo es tan oscuro", pero que esto "no puede llevar a engaño" porque hace falta cambiar cosas "urgentes" y "ni el Papa ni la Iglesia Católica" van a ser sus aliados.