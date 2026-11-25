La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto ‘Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo’, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha advertido de que "vienen tiempos difíciles" en caso de gobierna el bloque de PP y Vox pero también si el PSOE logra retener la Moncloa en coalición con Frente Amplio.

En declaraciones a los medios tras visitar una mesa informativa de su formación en Madrid con motivo de estos comicios, ha alertado de que hay una tendencia a convertir España y Europa en una "economía de guerra", con PP y Vox a las "órdenes" del presidente norteamericano, Donald Trump, pero también "desgraciadamente" con un Gobierno que, estando prácticamente en funciones, ha aprobado partidas de gasto militar.

"La transformación de la economía hacia una economía de guerra, el desmantelamiento del estado de bienestar para gastar el dinero en armas... Desgraciadamente, no es solamente una política que vayan a defender el PP y Vox, es una política que están ejecutando ya el PSOE y el Frente Amplio en el Gobierno", ha apostillado.

También ha recriminado que en los debates electorales, en los que no ha participado Podemos, no se ha dicho nada del incremento del gasto militar o la destrucción de los servicios públicos que "va a ser necesaria" si se tiene que elevar el presupuesto en Defensa para "comprar armas".

Asimismo, ha augurado que en el debate a cuatro entre los candidatos de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox va a ser una repetición de los anteriores y solo se va a haber dos opciones, el bloque de la derecha o el bloque del Gobierno que tampoco, a su juicio, van a decir qué van a hacer realmente con la sanidad, pensiones o servicios públicos.

"La realidad es que, tanto unos como otros, van a cumplir a pies juntillas lo que ha dicho el secretario general de la OTAN", ha alertado la también exministra de Igualdad para insistir en que por eso afirma que "vienen tiempos difíciles" por esa "economía de guerra" que busca "desmantelar el Estado del Bienestar".

Por tanto, ha destacado que el feminismo es ahora más necesario porque siempre "ha apostado por la paz", consciente de que no hay "libertad ni democracia en un mundo en guerra".