La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante una rueda de prensa, en la Sede de Podemos, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha tachado de "chantaje del voto útil" el debate 'cara a cara' este jueves entre sus homólogos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, y ha lanzado que ninguno de los dos bloques que ambos representan va a bajar el precio de la vivienda.

Mientras, ha presentado la alianza que mantiene para estos comicios con ERC y el cabeza de lista de esta formación, Gabriel Rufián, como la tercera vía que se atreverá a aplicar transformaciones sociales desde la izquierda alternativa.

En declaraciones a los medios en Madrid tras reunirse con Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), Montero ha reprochado a los dos candidatos que "ninguno de los cuales va a bajar el precio del alquiler en España" ni topar el precio de los alimentos.

De hecho, ha confrontado que lo más importante de ese 'cara a cara' es "quién no está", en alusión a los representantes de la gente que está en la huelga general o en las movilizaciones "masivas" por el derecho a la vivienda o en defensa del pueblo palestino.

"Yo le pido a la gente que hoy cuando vea ese debate en el que quieren concentrar el voto en los dos candidatos, que no van a hacer nada para que las cosas cambien, que recuerden que somos más quienes no queremos ni volver al pasado y que lo destruyan todo el PP y Vox, ni más de lo mismo con el PSOE y el Frente Amplio, que queremos valentía y bajar el precio de los alquileres y que suban los salarios", ha reivindicado Montero.

La candidata de Podemos viene denunciando que PSOE y Frente Amplio pretenden excluirla del debate de la semana que viene entre los principales candidatos a los comicios y está a la espera de que la Junta Electoral decida si su partido puede participar.

"NO HAY QUE CEDER" NI "CONCENTRAR VOTO EN LOS DE SIEMPRE"

De esta forma, ha llamado a no resignarse ni ceder "al chantaje de esa concentración del voto en los mismos de siempre" y que este formato de debate 'cara a cara' responde a la estrategia de los partidos más grandes, PP y PSOE, para "concentrar el voto en ellos" y que "no cambie nada".

"Quieren convencer a la sociedad de que solo hay dos opciones, o votar a PP o Vox y ese bloque que quiere destruir no todo (...) O votar al PSOE y Frente Amplio (...) Que no dice que todo está muy bien, que el Gobierno es una maravilla, que la economía española va como un cohete y que, en todo caso, hay que poner algún parche", ha remachado la también exministra de Igualdad.

A su vez, ha advertido que estos debates 'cara a cara' van a seguir existiendo mientras PP y PSOE puedan "seguir imponiendo en este país un chantaje a la gente para que voten a los que no quieren que las cosas cambien", insistiendo en que concentrar el voto en el bipartidsmo es condenar a la gente a que no bajen los precios.