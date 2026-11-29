1138520.1.260.149.20261129233720 La candidata de Podemos en Madrid, Irene Montero, comparece junto a su equipo tras los malos resultados en las elecciones generales del 29N. - EUROPA PRESS

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha anunciado este domingo que abandonará la política institucional, lo que implica dejar su escaño en el Parlamento Europeo y sus cargos en el partido, tras reconocer que la formación morada ha cosechado un "muy mal resultado" en las elecciones generales; si bien ha asegurado que seguirá militando, especialmente "por un país feminista".

"Obviamente cumpliré con el mandato de las urnas, abandonaré la política institucional, seguiré militando por todas las causas que nos han traído hasta aquí, por el país que soñamos, especialmente por un país feminista, sin perder la esperanza", ha manifestado en una comparecencia en la sede de Podemos.

De esta manera, emula lo que hizo el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando abandonó la política tras la victoria por mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, contra la que se presentó en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021.

Montero ha reconocido este domingo "sin paños calientes" el mal resultado electoral de su formación, ya que ha logrado sólo el 1% de los votos en Madrid y, por tanto, tampoco su acta de diputada. No obstante, ha destacado que Podemos contará con dos escaños en el Congreso de los Diputados, los de María Teresa Pérez (Alicante) y Alejandra Sandoval (Barcelona), "dos mujeres valientes" que, según ha dicho, "lo van a dar todo por este país".

Asimismo, la exministra de Igualdad ha asegurado que es consciente de que "la gente como nosotras, para cambiar las cosas, pierde muchísimas veces antes de poder ganar una vez". "Y por eso siempre merece la pena luchar, aunque hoy cueste verlo", ha añadido.

"UNA NOCHE DE TRISTEZA, DE RABIA, DE MIEDO"

Por otro lado, Montero ha calificado la victoria electoral de la derecha como "la peor noticia" para España y ha asegurado que es una noche "de tristeza, de rabia, de miedo" para la mayoría social que, a su juicio, va a sufrir "duramente las consecuencias de un gobierno del Partido Popular y Vox".

"Son ya tiempos difíciles y por supuesto vienen tiempos peores", ha advertido, al tiempo que ha llamado a recuperar las herramientas de lucha de las generaciones anteriores para "hacer frente al horror".

En este sentido, la todavía eurodiputada ha apelado a quienes no quieren "un país de odio, de pérdida de derechos" a ponerse "en primera línea desde ya" para crear espacios seguros y organizar la lucha hasta "volver a ganarles" y conseguir abrir "un nuevo tiempo de avance en derechos".

Finalmente, Montero ha agradecido su trabajo a toda la gente de Podemos y ha asegurado que la formación seguirá adelante, tanto cuando es fácil como cuando es difícil, trabajando "por un país mejor y con derechos". "Nos vemos en las luchas y a pelear", ha concluido en un mensaje a los medios sin preguntas.

La candidata, con gesto muy serio, ha estado acompañada durante su alocución, de apenas tres minutos, de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; de la otra eurodiputada de Podemos, Isa Serra; del secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, que previsiblemente sustituirá a Montero como eurodiputado, ya que fue de número tres en aquellas elecciones; además de otros dirigentes del partido.