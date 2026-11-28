La candidata de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, intervienen en un acto de campaña bajo el lema ‘paz, casa y trabajo’, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Igualdad y candidata de Podemos, Irene Montero, afronta las elecciones generales de este domingo con la misión de garantizar la supervivencia parlamentaria de la formación morada y rentabilizar su alianza con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, tras una campaña en la que ha reivindicado su autonomía política, marcado distancias con el Gobierno de coalición y combatido la apelación al voto útil del PSOE.

Los actos conjuntos con el dirigente republicano en Madrid y el cierre de campaña con Pablo Iglesias han sido los más seguidos de una campaña caracterizada por la escasa concurrencia de público y la austeridad de sus eventos, en la que Montero ha compaginado mítines, reuniones con colectivos sociales y visitas a mesas informativas.

En Podemos destacan el tirón de Montero y Rufián en las redes sociales, especialmente entre el electorado más joven, lo que contrasta con el público de mayor edad que acude a sus actos presenciales.

El tándem electoral ha quedado reflejado incluso en la propaganda remitida a los domicilios madrileños, con una fotografía conjunta y una carta en la que reivindican su colaboración desde partidos distintos: "Nos conoces. Hemos decidido hacer equipo".

UNA CAMPAÑA PERSONALISTA Y CENTRADA BASTANTE EN MADRID

La campaña ha tenido un marcado carácter personalista, potenciando la imagen de Montero por encima de las siglas del partido, como reflejan las tres camionetas que han recorrido Madrid difundiendo sus propuestas sobre vivienda, carburantes y alimentos. En ellas sobresalía el nombre de 'Irene', relegando el logotipo de Podemos a un tamaño considerablemente inferior.

Madrid ha sido el principal escenario de la campaña de la exministra, aunque también ha visitado Andalucía, Asturias, Canarias y la Comunidad Valenciana, donde ha respaldado a Compromís-Front Valencià.

Entre los principales actos figura el mitin con Rufián del pasado día 20 en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid, en el que Montero reclamó un referéndum sobre la OTAN y reivindicó la bandera republicana.

'PAZ, CASA Y TRABAJO'

Bajo el lema 'Paz, casa y trabajo', Podemos ha centrado su campaña en la intervención pública en los mercados de la vivienda, la energía y la alimentación.

Entre sus propuestas figuran elevar el salario mínimo a 1.800 euros mensuales, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, rebajar la edad de jubilación a los 63 años y castigar con penas de prisión a los empresarios que no paguen ni compensen las horas extraordinarias.

En vivienda, propone rebajar por ley un 40% los alquileres, expropiar más de 650.000 viviendas a los fondos 'buitre' para destinarlas al alquiler social y prohibir la compra de inmuebles con fines especulativos y los pisos turísticos.

El rechazo al rearme militar, el aumento de la presión fiscal sobre las grandes fortunas y la defensa del feminismo han sido otras constantes de una campaña en la que Montero ha reclamado reiteradamente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "brutalidad policial" que denuncia durante la huelga general.

CONTRA EL VOTO ÚTIL Y LA ESTRATEGIA DE FRENTE AMPLIO

Uno de los principales ejes de la campaña ha sido combatir la apelación al voto útil de Pedro Sánchez, al que Montero acusa de intentar "comerse a su izquierda" para ser la primera fuerza política, en lugar de garantizar una mayoría parlamentaria progresista.

La eurodiputada ha marcado distancias con el Gobierno en vivienda, gasto militar y feminismo, responsabilizándole de no haber arrebatado poder a la derecha. También ha insistido en que PSOE y PP "no son lo mismo", pero "votan igual" en cuestiones como la fiscalidad de las energéticas, la OTAN o la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Sus reproches se han extendido a Frente Amplio, al que considera plegado a los intereses del PSOE, reivindicando frente a ello una izquierda "implacable" con la derecha e "insumisa" con los socialistas.

Pablo Iglesias reforzó este mensaje en el cierre de campaña en Moratalaz, Madrid, reivindicando que Podemos demostró que se puede gobernar sin ponerse "de rodillas ante el PSOE" ni ejercer de "hada Campanilla al servicio de Peter Pan". También cargó contra la izquierda que pide no criticar a los socialistas para no favorecer a la derecha y se mostró orgulloso de pertenecer a una "minoría que no se vende".

FUERA DE LOS DEBATES Y CRÍTICAS A LAS ENCUESTAS

Otro de los condicionantes de la campaña ha sido la exclusión de Podemos de los principales debates electorales, de la que Montero responsabiliza al PSOE y a Frente Amplio, tras determinar la Junta Electoral Central que su participación no era obligatoria.

La candidata ha encontrado en Rufián una vía para trasladar su mensaje, reivindicando que representó la alianza de ambas formaciones en el debate a ocho entre portavoces parlamentarios.

Asimismo, Podemos cuestiona las encuestas por no contabilizar adecuadamente los escaños que podría obtener mediante sus alianzas territoriales y alimentar, a su juicio, la estrategia socialista del voto útil.

CONFÍAN EN CONSEGUIR ENTRE TRES Y CINCO ESCAÑOS

Pese a esos malos pronósticos, Podemos da por seguro un escaño en Madrid y asegura estar cerca de conseguir un segundo. Los 'morados' también dan por segura la representación por Alicante, donde María Teresa Pérez encabeza la candidatura de Compromís-Front Valencià, y por Barcelona, donde disponen del sexto puesto de la lista de ERC.

A ello suman la posibilidad de obtener un escaño rotatorio por Las Palmas mediante su alianza electoral con el resto de la izquierda alternativa en Canarias, que recaería en Podemos durante el segundo tramo de la legislatura.

Montero sitúa entre tres y cinco diputados sus expectativas electorales y reivindica la influencia parlamentaria que ha tenido su formación durante la última legislatura con cuatro escaños, poniendo como ejemplo la regularización de personas migrantes.