Irene Montero y Mélenchon se reúnen para estrechar lazos entre Podemos y la Francia Insumisa

La Eurodiputada Y 'Número Dos' De Podemos, Irene Montero, Durante Una Reunión Con El Líder De La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, En Madrid - PODEMOS

Coinciden en su oposición a los planes de rearme y en la necesidad de romper con Israel para terminar con el "genocidio" en Gaza

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, se ha reunido este jueves en Madrid con el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, para estrechar lazos entre las dos formaciones y elevar la presión contra Israel para acabar con el "genocidio" en Gaza.

Podemos y Francia Insumisa impulsaron junto con el Bloco portugués y otros partidos de la izquierda europea el nuevo partido europeo la 'Alianza Europea de Izquierdas por los Pueblos y el Planeta' (ELA, por sus siglas en inglés), como una opción alternativa al Partido de la Izquierda Europea (donde se referencia por ejemplo IU).

También comparten espacio en el grupo 'The Left' en el Parlamento Europeo, del que la exministra de Igualdad es vicepresidenta.

Según ha informado la formación morada, la también secretaria política de Podemos y Mélenchon han abordado la situación política a nivel internacional y en sus respectivos países, con la voluntad de ahondar en la colaboración entre ambas formaciones.

Montero y Mélenchon han conversado también sobre "la necesidad de plantar cara desde las instituciones y en las calles" a las políticas de la Comisión Europea, revertir el plan de rearme europeo, con el riesgo de "futuros recortes" en los países de la UE, y promover la "ruptura total política y comercial entre Bruselas e Israel" son objetivos con los que han sintonizado ambos dirigentes.

Podemos y la Francia Insumisa también comparten que "la izquierda europea debe fortalecerse para terminar con los vetos a su acceso a los órganos de poder en sus respectivos países".

Por último, la secretaria política de Podemos ha manifestado su apoyo para la candidatura de Martha Peciña, del Nuevo Frente Popular en el que se integra La Francia Insumisa, en la elección legislativa parcial para los franceses en el extranjero que se celebra en las próximas semanas y que incluye la circunscripción de España.

MÉLENCHON SE REUNIÓ TAMBIÉN CON DÍAZ

Mélenchon se reunió también este miércoles con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

En ese encuentro, según explicaron Díaz y Hernández en las redes sociales, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar la paz en Gaza y tejer alianzas en la izquierda para evitar el ascenso de la ultradercha.