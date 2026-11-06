Irene Montero pondrá exigencias para una investidura de Sánchez y asegura que Podemos estará "siempre" en política

1131570.1.260.149.20261106122511 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha subrayado que pondrá exigencias al PSOE de cara a apoyar una hipotética legislatura del presidente Pedro Sánchez y ha garantizado que Podemos seguirá haciendo política con independencia de lo que ocurra en estos comicios.

Así lo ha trasladado este viernes durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press, donde ha criticado la apelación al voto útil, como una "constante del bipartidismo", ha defendido la alianza "republicana y antifascista" con ERC y ha vuelto a desmarcarse de Frente Amplio, espacio político que ve ligado a los socialistas. También ha defendido que los escaños que obtengan su formación son garantía de que políticas ambiciosas.

A la pregunta de si pondrá demandas para apoyar una investidura de Sánchez en caso de dar los números, Montero ha respondido que exige "prohibir" la compra especulativa de vivienda y bajar y topar los precios de la alimentación y del alquiler. "Eso es lo que vamos a negociar, con eso querríamos formar parte de un Gobierno que pueda hacer esas cosas y otras muchas más", ha subrayado.

Previamente, ha propuesto este viernes destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a nacionalizar Repsol, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público, entre otras medidas sociales.

En cuanto al futuro de Podemos ante la hipótesis de que no obtuviera escaño en el Congreso por la circunscripción de Madrid, la exministra de Igualdad ha asegurado que su formación "va a seguir haciendo política siempre", porque el partido son sus militantes y representan "la voluntad de miles de personas de que las cosas cambien".

De hecho, Montero ha enfatizado en que aparte de la política institucional el foco está también en las "miles de personas movilizándose todos los días en la calle".

EL VOTO ÚTIL ES PEDIR "NO VOTAR A LO QUE QUIERES"

Luego, ha vuelto a denostar la apelación al voto útil a los que "durante cuatro años no hacen nada de lo que se lleva en el programa electoral", en clara referencia al PSOE, y que le recuerda a unas polémicas declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa sobre que lo relevante en las elecciones era "votar bien".

Para la también exministra de Igualdad, el "voto útil significa básicamente que no tienes que votar lo que quieres, sino votar a los de siempre, para que no cambie nada", algo que "anula la potencia democrática" que tiene el sufragio.

Montero ha asegurado que en su campaña electoral van a salir a "disputar cada voto y cada escaño", porque cuando se abren las urnas "todo es posible". Tras los comicios, será el momento de hacer balance y ha prometido que con la "fuerza que les dé la gente" van a plantear nuestras transformaciones.

"MUCHOS ESCAÑOS NO VALEN NADA SI SE QUEDAN SENTADITOS"

"También hay veces que, como hemos demostrado, muchos escaños no valen para nada si se quedan sentaditos y pocos escaños, cuando se trabaja duramente, consiguen cosas que parecen inimaginables. Y aún así, pues yo aspiro, claro, a lo máximo", ha zanjado.

Sobre la fractura entre Podemos y Frente Amplio, al no ser posible un acuerdo de coalición entre ambos, la referente electoral del partido 'morado' ha insistido en que tienen una honda discrepancia con el espacio que ahora lidera Ada Colau por su "cercanía" al PSOE, que ve plasmada en el acuerdo de listas conjuntas al Senado en la mayoría de circunscripciones.

"Era muy difícil que ese acuerdo se pudiese producir y en nuestro caso yo creo que los motivos son evidentes. Nosotras hemos sido muy críticas con las decisiones políticas de Sumar, ahora Frente Amplio, con su cercanía al Partido Socialista, con no arrancar ningún derecho, ninguna victoria significativa en todos estos años de Gobierno", ha apostillado Montero.

Luego, ha recriminado que Frente Amplio "ha preferido "pactar con el PSOE" y que esa alianza en el Senado le recuerda al pacto previo antes de las elecciones del año 2000 los socialistas e IU cuando estaba liderada por Paco Frutos.

Mientras, ha defendido que su formación viene manteniendo desde hace tiempo colaboración política con grupos de la izquierda soberanista como Bildu y ERC, algo que les ha costado también desgaste político y "golpes" por defender una "mayoría progresista y plurinacional" para el país.

De esta forma, ha defendido la necesidad de levantar una "izquierda fuerte" y ha defendido, en alusión a su acuerdo con ERC para estas elecciones que la alianza con los republicanos catalanes ha "existido en momentos trascendentales".

REIVINDICA LA ALIANZA CON ERC

"Es una alianza republicana, plurinacional y antifascista que han sido los momentos clave en los que los republicanos en Cataluña y en España han tomado este tipo de decisiones", ha apostillado en contraposición con la alianza entre Frente Amplio y PSOE.

"No nos conformemos con parches, y mucho menos, por supuesto, con una involución de la extrema derecha. Hagamos cambios profundos que quiere la mayoría social", ha zanjado.