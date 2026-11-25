La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto ‘Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo’, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha retado al secretario general del PP, Miguel Tellado, a aclarar si van a "recortar" las pensiones tras pedir el voto a los 'populares' en Madrid para "jubilar" a la dirigente morada.

"El señor Tellado dijo en unas declaraciones que había que votar todo el mundo al PP para para jubilar a las feministas y le quiero preguntar si realmente quiere que hablemos de jubilación", ha apuntado este miércoles la dirigente 'morada' en declaraciones a la prensa tras asistir a una mesa informativa de Podemos por los comicios en Madrid.

En ese sentido, Montero ha emplazado a Tellado a que si quiere hablar de "jubilar a feministas" que aborden también el tema de las pensiones y si el PP va a "recortar" o a "privatizar" estas prestaciones, dado que la derecha está "calladita".

"A ver si el señor Tellado realmente quiere hablar de jubilación y nos cuenta qué quieren hacer con las pensiones y es verdad que van a privatizarlas y que le van a quitar a la gente que lleva toda la vida trabajando su derecho a una vejez digna", ha zanjado.

Este martes y durante un acto de campaña el secretario general del PP pidió votar a su partido en Madrid en las próximas elecciones generales para "jubilar" a Irene Montero, igual que hizo --según comentó-- la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando compitió con Pablo Iglesias en las autonómicas de mayo de 2021.