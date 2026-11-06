Irene Montero ve en las nuevas detenciones de 'caso Koldo' otro ejemplo más de "corrupción bipartidista"

1131562.1.260.149.20261106110022 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que las nuevas detenciones efectuadas en relación al 'caso Koldo' son otro ejemplo de la corrupción ligada al bipartidismo de PSOE y PP.

Durante su intervención este viernes en los 'Desayunos informativos de Europa Press' ha advertido que la corrupción hace perder la confianza de la gente en los gobiernos y una muestra de que los ejecutivos no están sirviendo "para hacer cumplir la ley ni garantizar la igualdad de oportunidades".

La referente electoral de Podemos ha insistido en que la corrupción es la forma de trasvasar "dinero publico a manos privadas", en algunas ocasiones de forma "legalizada" con licitaciones y otras veces de forma "ilegal". "Lo vemos constantemente", ha apostillado.

Por tanto, Montero ha criticado que no se haya desplegado aún la prohibición a empresas ligadas a casos de corrupción para optar a contratos con la administración pública. Una medida que además de castigar irregularidades permitiría, según ha explicado, dar más oportunidades a pequeñas empreas para poder formalizar contratos con las administraciones publicas y que de esta forma "no se lleven el dinero siempre los mismos".

La exministra de Igualdad ha denunciado que existe una "mayoría bipartidista política y empresarial" que "sigue protegiendo la corrupción como forma de gobierno y que sigue diciendo que el problema es que se sepa, no que exista".

Montero ha incidido en que el problema para los grandes partidos respecto a la corrupción es "que se sepa" y no "que exista". Sin embargo, ha mantenido que la gente "no quiere que haya corrupción" y, por ello, al ver que es "tan estructural" se aleja de la política.

En este sentido, la candidata de Podemos se ha cuestionado cómo se sentirá "un autónomo pequeño" cuando ve "los trapicheos que se hacen solo con las mismas empresas de siempre, las grandes, las del Ibex" que además "gracias a esas posiciones consiguen más y más beneficios".