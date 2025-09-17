Irene Montero visita a los refugiados palestinos en Jordania y Líbano

Archivo - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante la manifestación en conmemoración de la Nakba, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha viajado este miércoles a Beirut (Líbano) para visitar los campos de refugiados palestinos del país, que alberga a unas 220.000 personas en esta situación.

Montero llega a Beirut en una misión organizada por el grupo parlamentario The Left y tras recalar en Amman (Jordania) de la mano también de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Podemos destaca en un comunicado que el viaje de la también exministra de Igualdad coincide con "un nuevo paso en el exterminio de la población palestina por parte del genocida Benjamin Netanyahu", quien en las últimas horas ha iniciado la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza.

"Ahora todos los ojos tienen que seguir puestos en Palestina y en Gaza. Si nadie detiene al Estado terrorista de Israel no solo van a ir a por Gaza, sino que también atacarán Cisjordania con el objetivo de anexionarse de forma ilegal todo el territorio palestino", ha señalado Montero desde Beirut.

En la visita, Montero también se está reuniendo con representantes de diversas organizaciones que trabajan con las familias refugiadas como Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD), Social Care, Taawon, Najdeh y cargos de UNRWA en la zona.