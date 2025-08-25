Isabel Rodríguez acusa a presidentes del PP de querer sacar rédito de los incendios para "pedir elecciones anticipadas"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una reunión con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte, en el Ayuntamiento de Alcorcón, a 25 de agosto de 2025 - Carlos Luján - Europa Press

Dice que "uno de los errores" de las comunidades afectadas fue pedir más medios de los que tiene el sistema de protección civil de la UE

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado este lunes a los dirigentes del PP de intentar "sacar rédito" de los incendios forestales que han azotado a varias provincias de Galicia, Castilla y León y Extremadura, para volver a "pedir elecciones anticipadas".

Así lo ha dicho durante su comparecencia ante los medios en Alcorcón (Madrid), donde ha acudido visitar unos terrenos destinados a crear alojamientos universitarios, junto a la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte.

Rodríguez ha acusado al PP de "eludir el bulto siempre, no asumir ninguna responsabilidad nunca y culpar al adversario". "Pero esto tiene las patas muy cortas", ha avisado, apuntando que hasta cuatro ministros van a tener oportunidad de detallar la actuación del Gobierno central ante la ola de incendios durante sus comparecencias de esta semana en el Senado, forzadas por el PP.

Así, ha emplazado a los presidentes autonómicos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Galicia, Alfonso Rueda; y Extremadura, María Guardiola, a dar explicaciones ante respectivos parlamentos y concretar "qué hicieron con las competencias que tenían atribuidas para apagar esos fuegos".

HAY QUIENES CRISPAN Y QUIENES TRABAJAN

Según Rodríguez, aunque en cualquier actuación humana "pueden producirse errores", la ciudadanía española tiene "mucha inteligencia" y "tiene claro" quién "se pone siempre al frente de estas emergencias" y "qué respuestas" está dando cada administración. "Lo que no se puede poner en cuestión es que el Gobierno de España ha puesto a disposición todos los medios que tiene a su alcance para dar respuesta a este problema", ha enfatizado.

En este contexto, ha subrayado que "se niega a la equidistancia" en el debate abierto sobre la gestión de los incendios. "Es que no hay polarización: hay quienes crispan y quienes estamos trabajando y defendiendo el interés general", ha dicho.

La ministra ha contrastado la actuación de quienes están "emitiendo bulos" e "insultos", como los dedicados por el PP a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, con la del Ejecutivo central que está "ordenando los recursos de todos para que estén apagando los fuegos".

"Hay quien trata de crispar para sacar rédito e inmediatamente pedir elecciones anticipadas. ¿Eso es lo único que sabe hacer el señor Feijóo?", se ha preguntado, antes de incidir en que lo "primero que hay que hacer es apagar el fuego" y no "buscar excusas o responsables".

Además, ha añadido que, según ha leído en informaciones periodísticas, "uno de los errores" que han cometido presidentes autonómicos del PP en la gestión de esta crisis es que han "llegado a pedir más medios de los que se poseen en el sistema de protección civil de la Unión Europea".