IU aprueba por amplia mayoría el calendario de primarias para elegir a su candidato a las generales

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo - IZQUIERDA UNIDA

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Federal de Izquierda Unidas (IU), el máximo órgano de debate y dirección entre asambleas, ha aprobado este domingo el proceso de primarias para elegir a la candidatura a la Presidencia del Gobierno con idea de alcanzar un acuerdo para "un frente amplio de izquierdas".

IU ha informado de que el 'Reglamento de primarias abiertas a simpatizantes', que establece también las bases para los procesos en todas las federaciones para cada una de las circunscripciones electorales, ha salido adelante "por muy amplia mayoría (un 81%)y sin ningún voto en contra".

De esta forma, el partido que dirige Antonio Maíllo, vuelve a dotarse de un proceso "claro y transparente", como establecen sus Estatutos Federales, para elegir al o la aspirante a la Presidencia del Gobierno, tras una campaña y votación que culminará con su proclamación el 9 de noviembre.

"Con esto ofrecemos un candidato al espacio político en el que nos queremos presentar: un amplio frente de izquierdas que tenga la voluntad no solo de frenar a la extrema derecha y a la derecha, sino, sobre todo, de construir una alternativa y un proyecto de país", ha señalado Maíllo durante su intervención en la reunión.

El líder de IU ha proclamado que la formación está "preparada" para afrontar los procesos electorales que se avecinan en este curso (autonómicas, municipales y generales) con candidaturas que combinen "experiencia y renovación", que garanticen el relevo generacional y reflejen la diversidad de una clase trabajadora plural y multirracial.