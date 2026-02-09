IU constata que la división electoral perjudica a la izquierda y que con unidad habría alcanzado el 13% del voto

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios tras mantener una reunión con el portavoz de la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible, Jos - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que las elecciones en Aragón evidencian que la fragmentación electoral perjudica a la izquierda al sostener que una candidatura de unidad se habría situado en el 13%, similar al que se obtuvo en los comicios generales del 23J.

En rueda de prensa en la sede de IU en Sevilla, ha valorado que IU mantiene su escaño mediante su coalición con Sumar en un "contexto muy difícil" en el 8F y en un escenario que no era "lo más atractivo" con la división de la izquierda.

Pese a ese panorama complicado, Maíllo ha defendido que IU demuestra en estos comicios que dispone de una "base sólida" para lograr representación, pese a que no fructificó su propuesta de conformar una lista de unidad con Chunta y Podemos.

También ha subrayado que, si se tiene en cuenta la proporción de votos de las tres candidaturas el espacio político que se coaligó con Sumar en las generales habría tenido prácticamente el mismo resultado en las autonómicas de este domingo en Aragón con respecto a esta cita.

De esta forma, ha estimado que una lista de unidad habría cosechado el 13% del sufragio, lo que le habría permitido tener a la izquierda más allá del PSOE un grupo parlamentario mucho más numeroso en el parlamento regional.

Por tanto, ha certificado que las elecciones en Aragón certifica que la fragmentación electoral "castiga" a la izquierda y que IU cuenta con una capilaridad a nivel territorial que le permite resistir.

En consecuencia, ha reafirmado que IU va a seguir en la aspiración de un proyecto unitario y que la gente progresista pide "cohesión". Y es ahí donde ha puesto en valor que su formación junto a Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes van a mostrar pronto su intención de volver a armar una coalición electoral.

FEIJÓO FRACASA AL "DOPAR" A VOX

Por otra parte, ha afirmado que estos comicios muestran el "nuevo fracaso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de usar una nueva cita electoral con intereses partidistas, dado que ha perdido votos y escaños que le ata más a Vox.

"El PP dopa y duplica a Vox", ha alertado Maíllo para que ha admitido preocupación ante la "derechización" del electorado en este ciclo electoral.

