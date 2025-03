IU cree que habrá recortes sociales si sube el gasto militar y reclama que cualquier aumento se vote en el Congreso

Maíllo dice que no es cierto que "si tú preparas la guerra vas a evitarla" y que para tener la paz hay que construirla

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha puesto en duda que no haya recortes en partidas sociales si se decide aumentar el gasto militar, a la vez que ha reclamado al Gobierno que consulte al Congreso de los Diputados cualquier aumento de la inversión en defensa, ya que tiene "suficiente trascendencia" para que se quede en el Consejo de Ministros.

Así lo ha asegurado este miércoles en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado sobre si se puede aumentar al gasto militar sin perjudicar las políticas sociales, ha afirmado que "eso" se lo tienen que explicar porque no está "nada convencido de ello".

"Pero además no se trata solo de que no se toquen los gastos sociales, que se tocarán tarde o temprano. El problema no es que puede no tener efecto presupuestario este año, sino que tarde o temprano se genera una deuda que hay que pagar y, por tanto, los recursos económicos son limitados y eso afecta a otras partes", ha explicado el líder de IU.

Maíllo ha apuntado a que el problema es cómo se concibe "un sistema de seguridad" que "no nos lleve a la espiral belicista en la que estamos inmersos" y, además, en la que la Unión Europea puede cometer "el gran histórico" de que dedique "las mil millonarias inversiones en riqueza" para el complejo industrial militar de Estados Unidos, porque es la única capaz de proveer armamentos de alta tecnología que la industria europea no tiene.

Dicho esto, ha sostenido que "obviamente" cualquier aumento del gasto en defensa es de "suficiente trascendencia" para que tenga que ser votado en el Congreso y no sea pasado "como un trámite administrativo" por la Moncloa.

"Creemos que debates como estos tienen que ser transparentes y tienen que ser, por supuesto, desarrollados en las Cortes Generales", ha añadido, rechazando entrar en el supuesto de que el Ejecutivo tomara la decisión de incrementar el gasto militar sin refrendarlo en la Cámara Baja: "Si ocurriera, pues entonces valoraríamos qué hacer".

SI TE PREPARAS PARA LA GUERRA NO VAS A EVITARLA

Por otra parte, en una entrevista en la cadena 'COPE', que ha recogido Europa Press, Maíllo ha asegurado que no es cierto que "si tú te preparas para la guerra vayas a evitarla", y ha citado al exministro de la UCD Federico Mayor Zaragoza: "Si queremos la paz, tenemos que construirla y prepararla".

En este sentido, ha apelado a volver la mirada al "espíritu de la Carta de París de 1990", cuando en Estrasburgo se planteó en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea una propuesta de concepto de seguridad compartida, que no se basa solo en la seguridad propia sino "también en la seguridad del enemigo".

Cuestionado sobre si se refiere a Rusia, el coordinador federal de IU ha restado importancia a la amenaza de ese país asegurando que "tiene el PIB de Italia", que "solamente tiene terreno y materias primas" porque no ha sido capaz de generar "una tecnología sotisficada" y que "se ha atrevido a atacar a Ucrania" no teniendo "ni capacidad" militar ni poblacional.

"Y, sin embargo, lo que sí vamos a hacer en la Unión Europea es un poco el canelo, porque vamos a gastar 500 mil millones de euros que van a ir a las arcas del complejo industrial militar norteamericano, que es el que tiene la alta tecnología militar", ha añadido, lamentando que Europa "lleva mucho tiempo haciendo el ridículo, supeditándose a los intereses de Estados Unidos".

Después de criticar por que se apueste por una "dinámica armamentística" en lugar de por un sistema de seguridad europeo, ha recordado que el último dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, pidió en 1986 ante la ONU poner fin a las armas nucleares, lo que "fue objeto de risa" por el bloque de la OTAN, que calificó la propuesta como "hipocresía pacifista".

Tres años después, según el político andaluz, "se firmó un acuerdo de no proliferación de armas tradicionales". "Es decir, la voluntad política y la diplomacia, que siempre hemos defendido en el marco de Naciones Unidas, ha sido posible en otros momentos de la historia (...) y ahora de pronto se ha entrado una espiral militar en la que se pretende desdeñar a los que apostamos por un sistema de cooperación", ha sentenciado.