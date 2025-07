IU dice que habrá contactos con el PSOE antes de la comparecencia de Sánchez y confía en que asuma las medidas de Sumar

"No contemplo que no se atiendan nuestras medidas. El Gobierno no puede actuar desde la unilateralidad de una parte", afirma Maíllo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que habrá contactos entre el PSOE y el socio minoritario del Gobierno antes de la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, de este miércoles en el Congreso y confía, desde un "optimismo moderado", en que los socialistas asumirán gran parte de las medidas de regeneración que han reclamado desde la coalición Sumar.

"No contemplo que no se atiendan nuestras medidas (...) El Gobierno no puede actuar desde la unilateralidad de una parte, tiene que actuar cohesionado. Yo creo que es la mejor línea pedagógica para consolidar el Gobierno (...) Ese sería el mejor anuncio del miércoles en la comparecencia", ha afirmado en declaraciones a los medios en el Congreso.

Maíllo ha subrayado que esta semana es "clave" para "mantener el Gobierno hasta 2027 y agotar la legislatura", que se encuentra en su mayor crisis tras el caso de presunta corrupción que afecta al 'exnúmero tres' del PSOE Santos Cerdán y a su antecesor y exministro José Luis Ábalos.

De esta forma, ha apuntado que la comparecencia de Sánchez debe abrir una nueva etapa de "cambios" y un "mensaje profundo" para reconectar con la población progresista, para lo cual tienen que "cambiar muchas cosas", en alusión a que de esta situación de "zozobra" se sale desde el impulso de un amplio paquete de medidas sociales y de regeneración democrática.

En esta línea, ha vuelto a reafirmar que a lo largo del día de hoy y de mañana se van a dar contactos con el PSOE para que su comparecencia en el Congreso "no solo sea un éxito", sino que también contribuya a lo más importante: la "reconexión con sectores indignados que tienen que recuperar la fe en este Ejecutivo, que está inmerso en la mayor crisis de la legislatura.

EL GOBIERNO SE MANTIENE DESDE LA CONFIANZA

Una vez que el PSOE adoptó medidas internas en el seno de su Comité Federal del pasado sábado, el líder de IU ha dicho que el mensaje que dé Sánchez en el Congreso debe ser un "nuevo pistoletazo de salida a una legislatura".

A su vez, ha recalcado que un proyecto de izquierda "solamente se puede sostener desde la confianza y desde el optimismo" y está convencido de que se va a "dar salida adecuada y proporcionada a la gravedad del momento", por lo que pese a esta crisis él es optimista. Por tanto, ha enfatizado que IU es una organización seria que mantiene esa posición de confianza con quien comparte Gobierno.

Aparte, Maíllo ha argumentando que compartir un Gobierno de coalición requiere de una serie de principios y uno de ellos es la "confianza" en el socio y la necesidad de actuar con responsabilidad. Así, ha recalcado que IU y el resto de partidos de Sumar han presentado una batería de iniciativas que "deben incorporarse a la agenda del gobierno" y espera que sea así. Por tanto, el miércoles asistirá a escuchar la intervención del presidente en el Congreso y valorará su contenido.

EL PP YA ES "INDISTINGUIBLE" DE VOX

En cuanto a la posición de Sumar de reclamar la aprobación en julio de permisos retribuidos en el Consejo de Ministros, el coordinador de IU ha explicado que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya le planteó una iniciativa (que aún no tiene el aval del PSOE) que forma parte del acuerdo de Gobierno y que, por tanto, entra dentro de la normalidad que se exija su cumplimiento.

Por otro lado, ha criticado que el PP tras su congreso de este fin de semana se ha visto que ya es "indistinguible" de Vox en términos políticos, pues, a su juicio ha abrazado todas las tesis del partido que dirige Santiago Abascal.