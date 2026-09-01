IU impulsa mociones de apoyo a Ceuta y carga contra las concentraciones "partidistas" que respaldan PP y Vox

El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas atiende a los medios tras la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU impulsará mociones en los ayuntamientos en los que tiene representación para defender una "verdadera solidaridad" con Ceuta frente a las "concentraciones partidistas" convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que apoyan PP y Vox.

A través de estas iniciativas también expresará su "condena" a la "instrumentalización de las personas migrantes como mecanismo de presión política o geopolítica por parte de cualquier Estado o actor político".

También plantea, según explica IU en un comunicado, aplicar la "corresponsabilidad territorial" mediante la acogida y traslado de las personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados, entre las distintas comunidades autónomas.

CONVOCATORIAS PARA "ATACAR AL GOBIERNO"

El texto base para estas mociones, elaborado por el Área de Municipalismo de IU que dirige Rafael Pérez, "sale al paso" de la "maniobra orquestada" por PP y Vox, llegando a juicio de IU a "instrumentalizar" a la FEMP con la convocatoria este miércoles de "concentraciones partidistas" con el objetivo de "atacar al Gobierno estatal bajo la supuesta y falsa excusa de apoyar a Ceuta".

De ahí que la moción plantee también de manera explícita en uno de sus puntos "defender el carácter plural de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclamando que sus convocatorias y pronunciamientos se impulsen mediante el diálogo, la consulta y el consenso entre las fuerzas políticas representadas, y rechazando su utilización partidista".

También alerta del "encadenamiento de actuaciones radicales contra las personas migrantes" en Ceuta y responsabiliza de ello también al discurso de PP y Vox.

DEFENDER CEUTA Y A LOS MIGRANTES ES "PLENAMENTE COMPATIBLE"

Para IU, el apoyo y solidaridad con Ceuta es "plenamente compatible con la defensa de los derechos humanos y con la protección de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y, especialmente, de los niños que se encuentran sin protección familiar".

"No existe contradicción entre defender a Ceuta y defender los derechos fundamentales de quienes llegan a ella. Ambas cuestiones forman parte de una misma respuesta democrática, humanitaria y responsable", argumenta la formación que lidera Antonio Maíllo.