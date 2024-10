IU pide la dimisión de Marlaska o el cese del responsable de adjudicar la compra de balas a una empresa de Israel

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto central de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, en el Paseo de Roma, a 6 de octubre de 2024, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Pulpo - Europa Press

Maíllo sostiene que la compra contraviene el compromiso del Gobierno de no adquirir armamento israelí tras el 7 de octubre

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha pedido la dimisión del responsable de la cúpula de Interior o del propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, tras haberse dado a conocer que su ministerio ha realizado una compra de 12 millones de balas a una empresa de Israel por casi siete millones de euros, contraviniendo la decisión de Defensa de no comprar nuevo armamento israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Me he enterado de que Interior sigue comprando balas a empresas israelíes y a mí me parece que eso es romper la promesa que había hecho el Gobierno de no tener relaciones comerciales con empresas de seguridad israelíes", ha denunciado Maíllo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, lamentando que Interior haya comprado balas para la Guardia Civil por un valor de 6,6 millones de euros a una empresa israelí, según informa Cadena Ser.

Maíllo ha sentenciado que o el ministro Marlaska "hace dimitir al responsable de esa licitación" que desobedece "la indicación del Gobierno", o debe "dimitir él mismo". En su opinión, esa compra de materia bélico "es gravísima" y contribuye a financiar empresas israelíes.

Al hilo, ha recordado que el Gobierno se comprometió a no comprar material de defensa israelí desde los ataques de Hamás en Israel del 7 de octubre, cuando comenzó una ofensiva del Estado hebreo en la Franja de Gaza. Por ello, si ahora Interior ha hecho nuevas licitaciones, debe tener "una responsabilidad", que es el cese del responsable de la cúpula del ministerio de esa compra o del ministro.

"Eso tiene una responsabilidad, que es de la cúpula de Interior, y si Marlaska no cesa a quien lo ha hecho pues tendrá que dimitir él porque no puede ser que se incumpla una indicación del Gobierno", ha zanjado.