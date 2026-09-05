IU ve positiva la nueva financiación pero afea a Hacienda falta de negociación para atraer a más CCAA al voto favorable

1114568.1.260.149.20260905132121 El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas durante la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha afirmado que la reforma del sistema de financiación es positiva para el conjunto de las comunidades autónomas, dado que todas "ganan" al obtener más recursos, pero critica que el Ministerio de Hacienda ha tenido una "mala actitud negociadora" dado que el nuevo modelo debería haberse aprobado con más autonomías a favor.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación momentos antes de reunirse en Madrid con los coordinadores autonómicos de su formación para analizar los retos del nuevo curso político.

Este viernes el Ministerio de Hacienda sacó adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el único apoyo de Cataluña y Canarias. Por su parte, las comunidades del PP y las regiones socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha optaron por rechazar la reforma.

Maíllo, también portavoz del grupo Por Andalucía en el parlamento regional, ha afirmado que los gobiernos autonómicos necesitan más recursos para sostener y garantizar los servicios públicos que gestionan, como la educación, sanidad y dependencia principalmente.

Para ello, según ha relatado, hacía falta más fondos y desde ese prisma el sistema de financiación planteado es "positivo", advirtiendo de que defender el actual "estatus quo" en materia de financiación autonómica es "defender recortes" de servicios públicos.

Dicho esto, ha apostillado que el Ministerio de Hacienda debería haber abierto una vía de negociación con aquellas comunidades que se mostraban proclives pero tenían aportaciones y piensa que ah*se "ha perdido una oportunidad".

Por ejemplo, ha puesto el caso de Asturias, donde IU participa en el Ejecutivo regional, donde se había pedido abrir una negociación al Gobierno para dar su voto a favor pero Hacienda "no lo ha permitido".

Por tanto, Maíllo ve positivo que se aporten 21.000 millones más en el nuevo sistema porque "todo el mundo gana", pero hubiera preferido que en el CPFF se hubiera aprobado . También hubiéramos preferido que hubiera sido apoyado por más comunidades producto de una actitud más negociadora" por parte de Hacienda.