La izquierda se encamina a negociaciones 'in extremis' sin disponer aún de un mapa claro de coaliciones

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau interviene durante la primera jornada de la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa se encamina a negociaciones 'in extremis' para definir su oferta electoral, con Podemos y Frente Amplio volviendo a visibilizar sus diferencias, con cruces de propuestas pero sin querer dar por cerrada la opción de llegar a algún tipo de acuerdo para el 29N.

A nivel territorial el escenario también resulta incierto en Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares a falta de dos días para que se cierre el plazo de registro de las coaliciones a los comicios generales, donde Compromís, Chunta Aragonesista y Ara Més buscan liderar candidaturas de unidad con partidos de la izquierda estatal con negociaciones que no terminan de prosperar.

La mayoría de actores en el espacio a la izquierda del PSOE apuntan a que llegarán al viernes, día que termina el plazo para registrar coaliciones a la Junta Electoral, con las negociaciones sin rematar y tratando de realizar los últimos esfuerzos para poder sellar candidaturas amplias que maximicen el resultado electoral, en unos comicios donde la mayoría de encuestas otorgan la mayoría a PP y Vox.

MOVIMIENTO SORPRESIVO DE COLAU

En este contexto la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sorprendido este miércoles mostrándose dispuesta a renunciar a ser candidata a la Presidencia del Gobierno, que le han propuesto los partidos de Sumar, si eso facilitaba un posible acuerdo para una lista unitaria con Podemos y otros partidos soberanistas.

Incluso se ha abierto a la opción de cambiar la marca electoral acordada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, aunque estos partidos han oficializado al poco de estas declaraciones el logo oficial de Frente Amplio y los perfiles en redes sociales.

Colau, que mostró su disponibilidad a ser candidata si se lograba una candidatura amplia que incluyera a Podemos y otros partidos, ha apuntado que la coalición tiene que ser plural y existen valores al alza como el diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado, que ha sido confirmado por consenso de las formaciones como el número uno de la circunscripción de Madrid.

El ofrecimiento de la exregidora ha sido loado por varios dirigentes como un gesto de generosidad y de voluntad inequívoca de alianzas frente a los "relatos de otros" como ha planteado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Fuera de la política activa, el excoordinador general de IU también respalda en redes ese movimiento pero cree que Podemos "ya tiró la toalla hace tiempo" y su objetivo ha sido "construir una trinchera de nicho desde la que resistir a la ola reaccionaria".

PODEMOS INSISTE EN EL LIDERAZGO DE MONTERO EN TÁNDEM CON RUFIÁN

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Irene Montero, ha replicado que su formación se siente cómodo en el acuerdo de colaboración sellado con ERC porque asegura el tándem conformador por el republicano Gabriel Rufián y la exministra de Igualdad Irene Montero, que a su juicio son los liderazgos que demanda la ciudadanía este 29N para tener una izquierda fuerte.

Además, ha insistido que Frente Amplio rechazó celebrar primarias para elegir candidato para dirimir sus diferencias y que los simpatizantes decidieran con su voto el peso de cada formación. Sin embargo, ha concedido que mantiene mano abierta a Frente Amplio y otros partidos para conseguir candidaturas amplias y que "no se pierda ni un voto", pero asumiendo que el proyecto de referencia es el equipo que conformarán Rufián y Montero en campaña.

En este sentido, Belarra ha apuntado que no hay que poner el foco en Madrid o Barcelona y afirmaba que su partido trabaja a contrarreloj para conseguir alianzas en Baleares, Canarias o Comunidad Valenciana.

ABRE LA POSIBILIDAD DE ACUERDO EN VARIAS AUTONOMÍAS

De esta forma, deslizaba que hay opciones de confluencia en determinadas circunscripciones con independencia a lo que ocurra en el caso de Madrid y teniendo claro que en Barcelona apoyarán la candidatura de ERC, en virtud del acuerdo que han alcanzado.

Con ello, apuntaba a una hipótesis de que pudiera haber un mapa asimétrico en estos comicios, con acuerdos en comunidades autónomas y fragmentación electoral en Madrid y Cataluña, donde la dispersión no penalizaría tanto en escaños. Un escenario que por ejemplo no descartó el exlíder de Podemos Pablo Iglesias en el programa 'La Base' de Canal Red, el medio que dirige el también exdirigente 'morado'.

Por su parte, la eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha destacado que ella seguirá el mandato de las primarias a las que se presenta como única candidata y que ofrecieron a Frente Amplio como medio para la unidad, aunque este nuevo espacio rechazó participar al reclamar primero una negociación entre partidos.

Montero y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, han insistido en la idea de que están inmersos en negociaciones para lograr acuerdos con formaciones de izquierda en el ámbito territorial y que cabe la vía de que estos partidos y los del Frente Amplio se incorporen a los territorios.

Fuentes de los partidos del socio minoritario de la coalición exponen que hay mano tendida a Podemos, como acordaron el lunes, pero insisten en que el margen de encuentro en el caso de la lista por la capital no puede implicar el primer puesto, que ya está consensuado que sea para Delgado.

SIN PACTOS AÚN EN BALEARES Y VALENCIA

En el ámbito territorial, la situación tampoco termina de concretarse dado que, por ejemplo, en Baleares las formaciones de Ara Més insisten en comandar una candidatura de unidad a las generales, rechazando que el cabeza de lista recaiga en Podemos o alternar con los morados los escaños que puedan obtener en el archipiélago.

En la Comunidad Valenciana Compromís mantiene conversaciones con todos los partidos aunque de momento no hay un acuerdo encarrilado. En estos casos, se asume que las conversaciones se pueden dilatar hasta el viernes.