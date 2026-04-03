La izquierda evita la división y Podemos vuelve a ir en una lista con IU y Sumar tras la ruptura de 2023

Archivo - La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene durante el acto de su partido ‘Vivir no sobrevivir. La vivienda es un derecho’, en la sede de Podemos, a 12 de marzo de 2023, en Madrid (Esp - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa estatal ha evitado el escenario de división electoral en Andalucía con un acuerdo de confluencia (que reedita la marca 'Por Andalucía') en el último día de plazo para registrar coaliciones a los comicios del 17 de mayo.

Este pacto implica que los 'morados' vuelven a integrarse en una lista electoral con Movimiento Sumar, el partido creado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, tras la ruptura entre ambos de finales de 2023.

Además, se superan las tensiones entre Podemos e IU que habían imperado en los comicios autonómicos de este ciclo electoral, con la excepción de Extremadura.

Dicho acuerdo entierra el riesgo de fragmentación total por la posibilidad de tres candidaturas a la izquierda del PSOE, aunque no hay unidad total dado que Adelante Andalucía se presenta a estas elecciones con candidatura propia.

Con una negociación 'in extremis' estás formaciones han sellado una alianza para compartir de nuevo candidatura en el último día de plazo y tras negociar intensamente a lo largo de todo el jueves.

No obstante, no se han forzado los plazos hasta el extremo como ocurrió hace cuatro años , con una convulsa negociación hasta la medianoche que dejó fuera del registro formal a Podemos, y se reedita una confluencia amplia en Andalucia que se considera el germen del frente amplio que se constituyó en torno a Sumar.

GIRO DE PODEMOS

Los 'morados' emprenden un giro a su plan estratégico que marcaron tras la ruptura con el proyecto de Díaz, donde primaron su proyecto autónomo y de primar su marca, tildando a Sumar de ser un proyecto subordinado al PSOE.

Eso llevo a que desde 2024 en todos los comicios compitiera con Sumar y sus aliados, quedando en un contexto de caída de apoyo del conjunto de la izquierda por detrás de ese espacio en términos electorales y situándose como fuerza extraparlamentaria en Euskadi, Aragón, Castilla y León y con la decisión de no concurrir en las elecciones catalanas.

La única excepción fue Extremadura en la que se refrendó la confluencia entre Podemos e IU, sin Sumar, y que tuvo un buen resultado al llegar a los siete escaños, tres más.

Sin embargo, el partido que lidera Ione Belarra encadenó reveses electorales en Aragón y Castilla y León, donde fracasaron las negociaciones con IU, que pacto candidaturas con Sumar, y que le llevo a dos varapalos electorales, mientras que IU salvó los muebles en Aragón al conservar su único escaño.

LISTA LIDERADA POR IU

Tras moverse en una posición de ambigüedad sobre Andalucía y reivindicar que su métodos era el de Extremadura, con confluencias comandadas por Podemos, en las ultimas dos semanas los morados se abrieron a volver a concurrir con Sumar e IU, que vuelve a liderar la candidatura Por Andalucía con su coordinador federal, Antonio Maíllo, de cabeza de cartel electoral.

Fuentes de este espacio político venían apuntando que Podemos tenía que entrar en un acuerdo para repetir dentro de esta coalición, dado que no podía arriesgarse a desaparecer de nuevo en unos comicios automáticos. Y en una comunidad tan señalada como Andalucía.

También apreciaban que la dirección autonómica de Podemos era más partidaria del acuerdo mientras la cúpula estatal se mostraba mas reticente, si bien remarcó que en política de alianzas el protagonismo lo iba a llevar el partido a nivel andaluz.

Por su parte, IU logra el objetivo de consolidar una unidad electoral y evita la dispersión de voto en unas elecciones clave, en las que se mide su líder y en un territorio donde aspira a crecer, con el reto de cambiar el ánimo electoral de la izquierda de cara a las elecciones generales.

MOVIMIENTOS ESTATALES

Todo ello en un contexto donde IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar han revalidado su alianza electoral para las generales, mientras que Podemos vuelve a situar como referente electoral a la exministra Irene Montero, que ya fue cabeza de cartel en las europeas.

Precisamente Montero protagonizará junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, un acto sobre el futuro de la izquierda el próximo 9 de abril en Barcelona.