Javier Solana vive "con dolor" los casos de corrupción del PSOE y ha hablado con Sánchez

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con Javier Solana - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de la OTAN y ex ministro socialista Javier Solana ha dicho este viernes vivir "con dolor" los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y ha asegurado que ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el seminario 'El imperativo de la seguridad y defensa en la Unión Europea', de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, ha afirmado sentir "un dolor personal", "como ciudadano" y "como socialista" y que Pedro Sánchez "lo sabe".

Solana ha respondido así cuestionado por la presunta implicación de quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, en el marco de las contrataciones de la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez en Correos.

Si bien ha asegurado que ha mantenido conversaciones con Pedro Sánchez, Solana no ha querido pronunciarse al respecto del contenido de las mismas y ha mantenido que "le corresponde a él" decir lo que va a hacer al respecto de los escándalos de corrupción.