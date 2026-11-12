La JEC mantiene a Puente en las papeletas del PSOE de Valladolid y avisa que no aceptará tachar su nombre

El exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves mantener el nombre del exministro de Transportes Óscar Puente al frente de las papeletas del PSOE por la circunscripción de Valladolid, y ha avisado de que no aceptará que se tache su nombre, en contra de lo que dijo la junta electoral provincial. Puente renunció el pasado día 3 a encabezar la candidatura socialista por esa circunscripción tras dimitir de su cargo en el Gobierno, pero la decisión llegó cuando las listas ya habían sido proclamadas oficialmente y ya no permitirían modificaciones.

A instancias del PSOE, la Junta Electoral de Valladolid asumió la renuncia de Puente como candidato a las elecciones, pero desestimó la petición de suprimir su nombre de la papeleta ya que la dimisión se produjo después de que la candidatura hubiera sido proclamada.

En dicha resolución, este organismo arbitral recalcaba que, en caso de que un elector tachase el nombre de Puente de su papeleta, ordenaría trasladar a los presidentes de las mesas que ese voto no se considerara nulo.

Sin embargo, la JEC ha decidido este jueves revocar esta decisión y, conforme a su doctrina, avisa de que se considerarán nulas aquellas papeletas en las que se haya tachado el nombre del candidato renunciante.

Según remarca, el artículo 96,2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) deja claro que son nulos los votos emitidos en papeletas que hayan sido modificadas, alteradas o en las que se hayan añadido, tachado o señalado nombres de candidatos o alterado su orden.