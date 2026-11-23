Archivo - El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (c), durante la inauguración de la Plaza de España, a 13 de octubre de 2026, en Melilla (España). - Mohamed Belkasen - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha propuesto imponer una multa de 500 euros al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 'popular' Juan José Imbroda, por la inauguración de las obras de remodelación de la Plaza de España el pasado 13 de octubre, durante el periodo electoral, al apreciar indicios suficientes de vulneración de las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En un acuerdo adoptado este lunes, recogido por Europa Press, la JEC estima un recurso de Coalición por Melilla y revoca la decisión de la Junta Electoral de Zona y Provincial de Melilla de archivar el expediente sancionador, incoado a raíz de las denuncias presentadas por esa formación y por el PSOE.

El organismo arbitral recuerda que la legislación electoral prohíbe durante este periodo los actos de inauguración de obras o servicios públicos, así como los organizados o financiados por los poderes públicos que contengan alusiones a sus logros. Además, subraya que esta prohibición tiene "carácter objetivo" y no exige manifestaciones expresamente electoralistas ni que las autoridades participantes sean candidatas.

CORTE DE CINTA INAUGURAL

En este caso, la JEC constata que el acto estuvo presidido por Imbroda, contó con la asistencia de distintas autoridades y con un corte de cinta inaugural, mientras que las declaraciones realizadas y su difusión institucional incluyeron referencias a las obras ejecutadas y a las mejoras introducidas en la plaza.

No obstante, señala que la inauguración estaba programada antes de la convocatoria electoral y vinculada a la visita institucional de los Reyes a Melilla, sin que consten llamamientos expresos al voto ni manifestaciones "de carácter abiertamente partidista".

Aunque estas circunstancias no excluyen una posible infracción, considera que deben tenerse en cuenta para graduar la sanción y propone fijarla en 500 euros, en lugar de los 600 a los que podría llegar según la normativa vigente.

La multa todavía no es definitiva, ya que la JEC ha acordado conceder a Imbroda un plazo de 15 días para presentar alegaciones antes de adoptar la resolución final y, en todo caso, después podrá recurrirse.