Jéssica copa el inicio del juicio entre el estupor del Supremo por el abogado de Ábalos: "¿Se dedica a la prostitución?"

1075780.1.260.149.20260407221605 La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El testimonio de la expareja del exministro José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, ha sido el más largo en la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo por los presuntos amaños en contratos de mascarillas, más de dos horas en las que ha protagonizado uno de los momentos más intensos, cuando ha negado haberse dedicado a la prostitución a preguntas de la defensa del exministro.

En el Salón de Plenos del Supremo se ha generado un gran revuelo cuando el abogado de Ábalos, Marino Turiel, le ha interpelado a Jéssica: "¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?".

El abogado del PP, Alberto Durán, que encabeza la acusación popular, ha protestado ante dicha cuestión, lo que ha obligado a Turiel a reformular la pregunta: "¿Su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?".

Jéssica ha negado la acusación de forma contundente y, con cierta indignación, ha aseverado que es dentista y que está colegiada, así como que en el pasado fue azafata de imagen. La expareja de Ábalos ha entrado en la sala con una peluca negra, así como con unas gafas de sol y una mascarilla que se ha quitado antes de subirse a la tribuna y se ha vuelto a colocar para salir, como ya ha hecho en declaraciones anteriores.

COMPLICIDAD ENTRE KOLDO Y ÁBALOS

Durante las dos horas y media que ha estado declarando, Jéssica ha detallado su relación con Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, quienes han intercambiado algunas palabras dejando ver su complicidad, y se han sorprendido ante el relato de la joven, que también les ha provocado alguna risa.

"Podrían haberle dicho eso y muchas otras cosas en esos meses", ha declarado la expareja de Ábalos tras asegurar que no recordaba algunas conversaciones con el exministro, en las que le pedía explicaciones por el impago del alquiler del apartamento en Plaza de España, que según ella el ministro le había proporcionado años antes para poder verse. Esto ha provocado la risa de los imputados, especialmente la del exministro.

Jéssica ha explicado que la relación con Ábalos "no terminó mal" y que continuaron manteniendo el contacto por mensajes. "La historia que vivimos solamente la conocemos él y yo, y creo que se sintió como en deuda y por eso me dejó en el piso, pero nada más", ha afirmado.

JÉSSICA NIEGA CONOCER A ALDAMA

Asimismo, Rodríguez ha negado rotundamente conocer a Aldama, una afirmación que ha esbozado la risa de Koldo y ha provocado una mirada cómplice entre el empresario y su abogado.

Además, Jéssica ha reconocido que nunca trabajó para Ineco pese a tener un contrato, sino que "hacía lo que le decía el señor Joseba", ante lo que Ábalos se ha llevado las manos a la cabeza y Koldo ha mostrado asombro gesticulando con sus manos y negando con la cabeza.

Cuando la letrada de Koldo le ha preguntado si ha hablado con algún testigo en la mañana y ha tratado de esclarecer si su testimonio había sido preparado, Jéssica ha recriminado que ha estado "dos horas en el pasillo esperando este momento", un tiempo en el que "ni siquiera" le han ofrecido agua, ha lamentado. Asimismo, ha respondido que pese a que había hablado con un abogado, "esto no hay que prepararlo" porque "es venir a contar la verdad".

COMPLICIDAD ENTRE ÁBALOS Y SU PADRE

El hijo de Ábalos, Victor Manuel, ha sido el primer testigo en declarar ante el tribunal de siete magistrados del Supremo, donde ha negado ser "custodio" del dinero de su padre, con quien ha intercambiado una larga mirada antes de abandonar la sala.

Allí ha asegurado que no usaba ningún tipo de lenguaje encriptado con nadie, porque las referencias al café detectadas por la UCO se deben a sus "continuos viajes a Colombia" y a que "al señor Koldo le gusta mucho el café". "Viajar no es delito", ha apuntillado, mientras el expolítico asentía con la cabeza a sus explicaciones.

El hijo del ministro ha dejado ver una estrecha relación con su padre, para él que estará "ahí para lo que necesite", según ha declarado después de que le preguntaran por los préstamos a este, que ha justificado a raíz del divorcio del exministro.

Víctor Ábalos ha expresado que se sentía "espeso" porque se habría tenido que levantar a las 3:00 de la mañana y que tuvo problemas con el tren para poder asistir al juicio.

DOS VIAJES A REPÚBLICA DOMINICANA PARA CONOCER A SU PAREJA

Joseba García Izaguirre ha estado declarando durante casi dos horas, aunque a las primeras preguntas formuladas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha negado a responderlas ante la recomendación de su abogada, la misma que la de su hermano, Leticia de la Hoz, como ha repetido cuestión tras cuestión.

El hermano de Koldo solo ha respondido a las preguntas de su letrada, un interrogatorio que se ha extendido aproximadamente una hora, en el que ha explicado que había viajado a Santo Domingo, República Dominicana, "aunque nadie se lo crea" para conocer a una mujer, que actualmente es su pareja.

El primer viaje fue breve, "ir, ver y oler", ha descrito, y ha explicado que decidió ir poco tiempo porque no sabía cómo "encajaría" con la mujer que iba a conocer. Según ha relatado Joseba, cuando ya tenía los billetes comprados, Aldama le pidió que fuera a Punta Cana, al otro lado del país, para encontrarse con una mujer, quien le entregó un sobre con documentación para el empresario. Joseba ha aclarado que no sabía que había en el sobre: "No soy un chismoso".

En su segundo viaje a República Dominicana vuelve para "cargar lo que ya había desempeñado", con quien actualmente es su pareja, ha señalado Joseba, y ha añadido que también se interesó en plantaciones de pitahaya. Sus viajes al Caribe, ha dicho, cesaron cuando la mujer se trasladó a Europa.

JOSEBA: "NO ABRO LOS SOBRES DE NADIE"

Mientras conocía a esta mujer, Joseba ha asegurado que le pedía a su hermano borrar los mensajes "fuera de tono" para que no los vieran ni la esposa ni la hija de Koldo.

"Yo no abro los sobres de nadie". Este fue uno de los mantras de Joseba durante sus declaraciones y lo ha pronunciado ante la cuestión de su viaje a Punta Cana y también cuando ha reconocido que recogió sobres con dinero en la sede del PSOE.

También lo ha repetido cuando ha relatado su viaje de Benidorm a Valencia para entregarle un sobre a Ábalos, que, según Joseba, fue abierto por la Guardia Civil cuando le pararon en un control y registraron su coche sin su presencia, ya que lo trasladaron a un furgón. El hermano de Koldo ha explicado que el sobre estaba cerrado y cuando volvió al vehículo estaba abierto, por lo que ha acusado de ello a las fuerzas de seguridad.

TENSIÓN ENTRE DE LA HOZ, ARRIETA Y LUZÓN

Durante el interrogatorio, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, interrumpió varias veces a De la Hoz para pedirle que sus preguntas se centrarán en el caso investigado, a lo que la abogada le ha pedido paciencia.

La tensión entre la letrada y el Arrieta se ha palpado durante todo el juicio, así como con el fiscal jefe de Anticorrupción, al que De la Hoz le ha pedido con un tono enfadado que identificara los informes de la UCO a los que se referían.