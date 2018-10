José María García niega ante el juez que Villar Mir sea el empresario que le habló de comisiones ilegales

Actualizado 12/02/2018 18:38:05 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista José María García ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se refiriera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir cuando habló de que un constructor le reveló presuntas comisiones ilegales a cambio de obra pública. Tampoco ha revelado el nombre del empresario.

En declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, García ha confirmado que mantuvo "una conversación hace años con un alto empresario de la construcción que había tenido cargos políticos importantes".

"No he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir fue de Jordi Évole", ha dicho en alusión al director del programa 'Salvados' en el que hizo esas afirmaciones.

Durante el programa, el periodista deportivo insinuó que "un empresario importantísimo" le confesó que "pasaba por caja para hacer obra pública" porque tenía "un empresa de más de 30.000 obreros" y que si no obtenía adjudicaciones no podía "sobrevivir".

"¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor?", preguntó Évole a García, a lo que éste contestó: "Sí, claro, era un constructor, importante y poderosísimo, con cargos políticos, que había sido ministro...". A la pregunta de Évole de si el nombre de ese empresario empezaba por Villar y acababa por Mir, García contestó: "Empieza por V y acaba por R".

Tras declarar ante el juez durante una media hora, que le ha citado esta tarde como testigo en el marco de la pieza 3 del 'caso Lezo', que investiga el supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González para la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero, García ha reiterado que "en absoluto" se refería a Villar Mir cuando contó la conversación con el empresario.

"NINGUNA PRUEBA"

"Es una deducción de Jordi Évole. Si tuviese la constancia de que era el señor Villar Mir, no vendría aquí a decir que no era el señor Villar Mir. Yo no tengo ninguna prueba de que sea el señor Villar Mir", ha subrayado.

A la pregunta de si no se planteó denunciar lo que le había contado ese constructor, el periodista ha contestado que no porque "no tenía ninguna prueba". "Pienso que todo lo que podamos colaborar, pero fehacientemente, para limpiar un poco este país, lo debemos de hacer en la medida de nuestras posibilidades", ha apuntado.

García, que se ha mostrado sorprendido de haber sido citado en la Audiencia Nacional menos de un día después de la emisión del programa, ha añadido que él no era más conocedor de que se estuviesen pagando comisiones ilegales a cambio de obra pública más allá de lo que "conoce todo el mundo".

Sobre la imputación de Villar Mir en tres casos de corrupción -Púnica y Lezo en Madrid y Son Espases en Palma--, el periodista deportivo se ha limitado a señalar: "Vamos a ver cómo se desarrollan esas causas".