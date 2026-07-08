Juan Bravo (PP) aconseja a Zapatero que pida que le investigue Hacienda para demostrar su inocencia en lugar de negarse

Archivo - FILED - 22 February 2009, Berlin: FILE PHOTO - Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero speaks at a press conference at the Chancellery in Berlin. Photo: Soeren Stache/dpa - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha respondido a declaraciones del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, instándole a someterse al procedimiento de la Agencia Tributaria y aconsejándole que si quiere "demostrar su inocencia" sea él mismo quien pida que lo investiguen.

"Si quieres demostrar tu inocencia lo que tendrás que pedir es que la Agencia Tributaria te investigue todo para que quede perfectamente acreditado que eres transparente, salvo que tengas algo a esconder", ha sentenciado Bravo refiriéndose al expresidente.

En declaraciones al programa de Antena 3, 'Espejo Público', ha criticado las demandas del expresidente, comunicadas por parte de su abogada, en las que reclamaba a Hacienda que cesen la inspección que se ha abierto desde la Agencia Tributaria contra él y su familia, acusando a ésta de actuar de manera "unilateral" y "caprichosa".

Al hilo de esto, Juan Bravo ha reprochado a Zapatero que habiendo sido Presidente de este país debería saber mejor que nadie que "todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley".

Ha culminado afirmando que, bajo su experiencia como inspector de Hacienda, no conoce "ningún precedente y nunca he escuchado a alguien pedir que se le deje de investigar".