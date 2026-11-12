El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a Ignacio Zaldívar, excargo de Adif, el 17 de noviembre

Archivo - El exdirector de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar García, comparece ante la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha citado como investigado al excargo de Adif Ignacio Zaldivar para el próximo 17 de noviembre.

Así lo ha acordado Moreno en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que procede la petición de Zaldívar de declarar como investigado.

El excargo de Adif remitió un escrito al juez en el que solicitaba declarar como investigado voluntariamente "a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos por los que ha sido llamado y con ello contribuir a su esclarecimiento".

Anticorrupción pidió que sean seguidos los trámites de cara a un eventual juicio contra Zaldívar y también respecto del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.

El Ministerio Público interesó lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el propio Zaldívar.

En el caso de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, la Fiscalía Anticorrupción pidió seguir el procedimiento por supuesto tráfico de influencias, aunque finalmente descartó hacerlo por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

"ALTIVEZ" Y "SOBERBIA" DE JÉSSICA

La Fiscalía apuntó al presunto papel de Zaldívar en la contratación de la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez en Tragsatec, un hecho por el que Anticorrupción aprecia un presunto delito de tráfico de influencias.

En concreto, el fiscal indicó que el excargo de Adif habría dado "instrucciones intimidatorias para que no se molestara" a la expareja de Ábalos.

Zaldívar declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas' que percibió "altivez" y "soberbia" cuando contactó con Rodríguez para solucionar un problema que tuvo cuando ella trabajaba en Ineco.

Según su relato, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo', le trasladó que "el ministro" Ábalos "la había llamado" porque Ineco estaba "molestando" a Jéssica.

"Creo recordar que era por un tema que le tenían que hacer llegar unos cheques de comida", expresó, y manifestó que no le dio "mayor importancia".