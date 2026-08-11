El juez del 'caso Leire' descarta aceptar como acusación al jefe de la investigación policial del referéndum de Cataluña

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha rechazado aceptar como acusación particular al coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la investigación policial sobre el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. El magistrado aduce que no hay "datos concretos" que indiquen que la exmilitante socialista maniobró contra él.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor sigue el criterio de la Fiscalía y se opone a otorgar la condición de acusación particular a Baena, señalando que el contenido del escrito en el que el coronel justificaba su intención de personarse como acusación y perjudicado no sostiene dicha pretensión.

La decisión se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama cuyo objetivo habría sido desbaratar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado dirigida por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.

Baena aducía que durante el tiempo que fue teniente coronel dirigió algunas investigaciones judiciales "relacionadas con el proceso independentista catalán y sus conexiones internacionales", como la denominada causa Voloh, y que, por ello, su nombre aparecía "entre los objetivos identificados" en una de las libretas intervenidas a Díez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ahora, el instructor afirma que "no existe un nexo directo entre la actividad investigadora por el coronel Daniel Baena en causas de alta relevancia y los hechos posteriores que afectan a su situación profesional".

Para el juez, tampoco consta, "hasta la fecha", la celebración de reuniones entre Leire Díez y el letrado Gonzalo Boye "en el entorno de Junts" que "evidencien la existencia de actuaciones destinadas a recabar información sobre investigaciones en curso, con mención expresa a procedimientos judiciales en los que intervino el coronel".

Las diligencias lideradas por Daniel Baena permitieron instruir numerosas causas que afectaron en los últimos años a algunos líderes independentistas catalanes, principalmente por las investigaciones que derivaron en el juicio que condenó a los miembros del Govern que impulsaron el referéndum del 1 de octubre de 2017.